Alberto Fernández fue a dar clases mientras evalúan nuevas medidas por el coronavirus

Alberto Fernández volvió a dar clases esta miércoles 11 de marzo en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), para tomar examen en su cátedra de Teoría del Delito y Sistema de la Pena, como lo hizo el año pasado en medio de la campaña electoral e, incluso, en su tercer día como presidente en ejercicio. En paralelo, desde el Ejecutivo intensificaron las medidas de prevención contra el coronavirus, en medio del aumento de casos registrados en el país.

El Presidente llegó en su auto oficial después de las 10 de la mañana y escoltado por su edecán a la casa de altos estudios ubicada en la evenida Figueroa Alcorta al 2200, en el barrio porteño de Recoleta, según publicó Télam. Adrián Rodis, quien acompaña a Fernández como ayudante de cátedra, publicó una foto en su cuenta de Twitter y agregó: "El presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández dijo que iba a seguir dictando clases en la Universidad pública y cumplió. Ya lo tenemos inaugurando la cursada de Teoría del delito y sistemas de la pena en la Universidad de Buenos Aires. Un orgullo".

El presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández @alferdez dijo que iba a seguir dictando clases en la Universidad pública y cumplió. Ya lo tenemos inaugurando la cursada de “Teoría del delito y sistemas de la pena” en la Universidad de Buenos Aires. Un orgullo 🇦🇷 pic.twitter.com/RcaDcaDsvW — ADRIAN ROIS (@roisjus) March 11, 2020

La última vez que el mandatario concurrió a la facultad fue el 13 de diciembre, tres días después de su asunción. "No quise dejar de venir hoy a la Facultad de Derecho de la UBA a tomar exámenes finales a mis alumnos y alumnas de Derecho Penal. La educación pública gratuita es uno de los valores más importantes que tenemos. Vamos a defenderla con el ejemplo y con los recursos que merece", escribió aquel día en su cuenta de Twitter.

Antes de brindar su clase en la UBA, el Presidente brindó una entrevista radial en la que se refirió al aumento de los casos de COVID-19 en el país, que ya sumaron este martes a 19 personas infectadas. "Evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia por el Coronavirus", expresó.

"Ayer dije que teníamos que cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", recalcó el mandatario en declaraciones a FM Delta.

