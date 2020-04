Frederic habló de "ciberpatrullaje para medir humor social" y desató otra polémica

La ciberconferencia que ministros del Gabinete Nacional mantuvieron este miércoles 8 de abril con diputados dejó varios puntos para destacar, entre ellos la admisión de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, de que "las fuerzas de seguridad monitorean las redes sociales, para ver el humor social y prevenir situaciones".

Esa suerte de "ciberpatrullaje" del área de Seguridad sobre lo que escriben los usuarios en sus chats abrió de inmediato un nuevo frente de polémica para el Gobierno, con el hashtag #NoMeVanACallar escalando en redes y la primera reacción política fue del radicalismo, con el vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, el porteño Alvaro De Lamadrid, considerando que "es grave estar haciendo ciberpatrullaje para mediar y auscultar el humor social, porque la pandemia y su excepcionalidad no están por arriba de la Constitución Nacional”.

En la mism sintonía, Gustavo Menna, (UCR – Chubut), vice de la Comisión de Asuntos Constitucionales, destacó que lo que está haciendo el Gobierno “no es ni más ni menos que control sobre la libertad de pensamiento y opinión de las personas y una actividad de inteligencia política prohibida por ley.

"Es incompatible con la Constitución Nacional y la Convención Interamericana de Derechos Humanos que se pretenda patrullar el humor social en las redes”, agregó Menna.

“La Ministra de Seguridad habló de ciberpatrullaje para medir el humor social. Es grave que se haga inteligencia y seguimiento a la privacidad de las personas de situaciones que no configuran delitos sino sólo estados de ánimo”, señaló sobre el tema el mendocino Luis Petri, y la santacruceña Roxana Reyes comparó el asunto con lo sucedido en su provincia: "si sabremos en Santa Cruz del ciberpatrullaje. No lo usan solo en tiempos de pandemia, el Consejo Provincial de Educación ha llegado a sancionar o sumariar a los docentes por un ´like´o una opinión contaría al gobierno en redes sociales. No cambian en la pandemia, se muestran”.



“Cuando les ventilan un hecho de corrupción y la sociedad los repudia, anuncian que van a espiar por las redes sociales y la creación de un nuevo impuesto para asfixiar a la clase media y lo llaman Patria, como la ´empresa´ de Cristina”, ironizó finalmente Gonzalo del Cerro, de la UCR santafesina.

En la charla con diputados, Frederic había insistido también en que trabajan para desalentar los cortes de rutas que se llevan a cabo en numerosos puntos del interior del país. "Esos cortes son ilegales y ya hemos conseguido que se levanten varios", dijo la funcionaria, que este miércoles estuvo junto al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, en uno de los puntos de control de la autopista Buenos Aires-La Plata, en el marco del refuerzo de los operativos para evitar que se incumpla la cuarentena durante Semana Santa.

Los funcionarios nacionales supervisaron los procedimientos que llevan adelante las fuerzas de seguridad en el peaje de Hudson. "Le pedimos a la población que, por favor, se quede en su casa", reiteró Frederic en declaraciones a la prensa, luego de que el Gobierno confirmara que la cuarentena se va extender más allá del 13 de abril.

