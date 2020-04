Una enfermera de Bahía Blanca contó un gran gesto que tuvo con ella la dueña del departamento en donde vive. Debido a que es una trabajadora de la salud, quienes a diario atienden casos de coronavirus en el país y están expuestos ante la enfermedad, la propietaria decidió regalarle dos meses de alquiler. "Vos te lo merecés", le expresó. El caso contrasta con la discriminación que recibieron otros profesionales de la salud de parte de sus vecinos en las últimas semanas.

La historia la dio a conocer la Mayra Berón, una enfermera de 32 años que trabaja en el Hospital Municipal Leónidas Lucero de Bahía Blanca. En un posteo que hizo en su perfil de Facebook, donde compartió una captura de la conversación que tuvo por WhatsApp con la dueña, explicó: "Porque no solo hay que publicar cosas desagradables. Mercedes es la dueña del departamento que alquilo. Hoy tuvo este gesto conmigo.Gracias por tan lindo regalo y ojalá existan más personas como ella. No nos llevamos nada al cajón, más que lindos gestos como estos".

En el chat, la propietaria, llamada Mercedes Fonseca, le pidió a su inquilina que no le pague el alquiler en los próximos dos meses, como una forma de retribuirle lo que hace como enfermera para el país. Si bien en un primer momento Berón no quería aceptar esto, dado que consideraba que la mujer necesita ese ingreso, luego cambio de opinión. "Me estás haciendo lagrimear. La verdad es que es un mimo y sos una gran persona", le indicó como agradecimiento.

El chat de Mayra con la dueña del departamento que alquila. Foto: Facebook Mayra Berón

En diálogo con Télam, la enfermera aseguró: "No me esperaba un gesto de alguien solamente por mi profesión, porque consideramos que es nuestro trabajo y no queda otra más que estar en la trinchera". Y detalló: "Esta señora nunca me vio en su vida, no me conoce. Confió en mí porque yo le alquilé por medio de su cuñado, que es amigo mío".

"Ella me escribió porque todos los meses le debitan la factura de la luz del departamento, por lo que le hago la transferencia junto con el alquiler. Como estaba de guardia, le dije que una vez que salía del trabajo le efectuaba el depósito. Hasta ese momento ella no sabía que trabajaba como enfermera porque yo no había dicho nada. Cuando se lo conté, en forma espontánea me dijo que no le pagara dos meses de alquiler en modo de gratitud por lo que hacía", reveló.

La enfermera tiene 32 años y trabaja en el Hospital Municipal Leónidas Lucero de Bahía Blanca. Foto: Facebook Mayra Berón

"Ya con este gesto la gente tiene que saber que hay personas así, porque la verdad que hasta ahora hemos recibido golpes y discriminación", indicó la joven en alusión a las distintas actitudes discriminatorias que sufren los profesionales de la salud por un supuesto temor al contagio.

Como un ejemplo de ellos también hizo referencia a lo que ocurre en la ciudad donde vive: "Cuando uno sube al colectivo el chofer tiene que decir que hay personal de salud y en muchos casos la gente se ha bajado".

Este "obsequio" es la contracara de lo que padecen otros profesionales de la salud, quienes son discriminados por sus vecinos justamente por su profesión. En algunos casos que se registraron, y que se hicieron presentaciones ante la Justicia, algunos médicos denunciaron que les dejaban carteles intimidantes donde les pedían que no usaran las instalaciones de los edificios y, en otros casos, hasta les llegaron a pedir que se fueran.

Por eso Berón quiso remarcar: "Pese a nuestra amargura, hay personas que hacen lindo el pequeño mundo en el que vivimos. Hay dolores y hay cosas por la que valen la pena levantarse todos los días e ir a trabajar".

Aplausos. Otro reconocimiento que tienen los profesionales de la salud ocurre desde que comenzó la cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno, cuando todos los días a las 21, la gente se asoma por los balcones de los edificios y con aplausos y ovaciones les reconocen el esfuerzo que hacen cada día.

