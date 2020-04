Coronavirus: dos médicas denunciaron ante la justicia que las discriminaron en el edificio en el que viven

En medio de la cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno, dos médicas que viven en un edificio en el barrio Porteño de Villa Ortúzar denunciaron por discriminación a sus vecinos, quienes les advirtieron que iban a restringir el uso del edificio ante riesgo de contagio de coronavirus.

La presentación la hizo el abogado Vadim Mischanchuk ante la justicia en lo penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Las dos profesionales relataron que el viernes 3 de abril, cuando ingresaron al edificio donde habitan se encontraron con carteles intimidatorios pegados en los espacios comunes.

"Si sos médico no uses el ascensor, no circulen por el edificio, tomen las medidas para no caer en la Justicia", se podía leer en el escrito, el cual fue aportado como prueba documental junto a la denuncia penal.

Este episodio provocó que las médicas sientan angustia y un temor incierto a males mayores por parte de los vecinos. Una de las dos mujeres trabaja en el hospital Garrahan, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Vecinos denunciados por "actitudes intolerantes y discriminatorias" contra una médica



Antecedente. Los hechos se suman a los que ocurrieron días atrás con una médica en el barrio Porteño de Belgrano y un obstetra en el de Recoleta, los cuales sufrieron mismos ataques por parte de sus vecinos.

En el primer caso se trató de una profesional que se encontró en el ingreso del edificio donde vive, ubicado en la calle Amenábar 1659, un cartel que decía: "Atento al alto riesgo creado por su actividad se ha comunicado a la autoridad correspondiente la situación de riesgo generada al edificio y que, hasta tanto se tome otra medida, se la intima a evitar el tránsito y permanencia en zonas comunes así como tocar elementos tales como picaportes, barandas de escaleras, acceder a la terraza y demás elementos que atento la gravedad de la pandemia ponga en riesgo a quienes habitan el edificio".

Coronavirus: ignorancia y discriminación en un edificio de Flores

De inmediato, el cartel recorrió las redes sociales y hubo un fuerte repudio para el "consorcio de propietarios Amenábar 1565" que se generalizó entre la población, cuando se cumplieron dos semanas de aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

F.D.S./FeL