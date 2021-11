VIDEOJUEGOS: ¿Qué son las skins y por qué se gastan miles de dólares en ellas?

Existe un mercado on line con muchísimas variables para poder modificar la apariencia de un personaje de videojuego o sus armas. Las skins son muy comunes en juegos como Fortnite, Counter Strike: Global Offensive y League of Legends, pero existen en la mayoría de los títulos tanto de PC como de consolas o dispositivos móviles. Dentro de éstas, podemos encontrar diferentes tipos: comunes, raras, épicas y legendarias, que son las más exclusivas.

Esta caracterización es lo que marca el precio de las skins. Por ejemplo en Fortnite, las mismas se compran con pavos, que es la moneda que se utiliza en el juego. Y varían su precio desde los 800 hasta los 3000 pavos dependiendo la skin que sea. La moneda virtual que se compra con dinero real cuesta hoy en día 7,99 euros por cada 1000 pavos. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una compra es que la tienda sea la oficial porque en muchos casos suele haber un mercado paralelo lleno de grandes estafas.

Por otra parte, CS: GO es uno de los shooters online (videojuegos de disparos en línea) que más demanda tiene respecto a las skins. El juego creado por Valve en 1999 fue sumando mucha popularidad con el correr de los años hasta su última actualización Global Offensive en 2012. Tal es así que miles de fanáticos se dedican a comprar y vender todo su inventario de personajes o accesorios a través de la plataforma de Steam, donde pueden descargar el juego de manera gratuita.

Además, existen páginas como Key Drop, donde los usuarios pueden conseguir al azar skins abriendo cajas de forma gratuita o pagando centavos de dólar. Lo que les da la posibilidad de recaudar dinero, teniendo en cuenta que capaz con poca plata se hicieron de un arma cara, si la suerte los acompañó. Los precios varían desde menos de un dólar hasta miles de dólares y van cambiando su valor según el tiempo. Hoy el cuchillo más caro puede costar 160 mil dólares y después subir su valor a 600 mil.

Cabe aclarar que, en algunos juegos, las skins también se pueden adquirir de manera gratuita, pero en la mayoría de los videojuegos que son Free to Play (sin costo para jugar), las mismas se pagan porque terminan siendo la principal fuente de ingresos que tienen las empresas desarrolladoras. Sin dudas, es un negocio que está cada vez más instalado por la demanda que tiene y demuestra que parece ser inevitable no caer en la tentación de ser parte del mismo.

