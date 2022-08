Macri se subió al tema del volcán Lanín y le contestaron con el Lago Escondido de Joe Lewis

En sus cuentas de redes sociales el ex presidente Mauricio Macri se sumó este viernes a la polémica que generó la resolución de la Administración de Parques Nacionales (APN) que declaró como "sitio sagrado mapuche" al volcán Lanín, medida en la que el Gobierno luego debió dar marcha atrás, pero esa movida de campaña del ex mandatario abrió otra polémica: sus opositores le remarcaron que no defendía con el mismo entusiasmo otro "maravilla natural" como el Lago Escondido, que como se sabe está en una estancia de su amigo, el magnate inglés Joe Lewis.

"El hermoso Volcán Lanín es de todos los argentinos, sin discusión", enfatizó el mandatario junto a una fotografía del bello paisaje ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico:

El hermoso Volcán Lanín es de todos los argentinos, sin discusión. pic.twitter.com/o0W4LdUPDg — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 5, 2022



Como se sabe, tras las críticas de la oposición, la APN informó mediante de un comunicado de prensa que "convocará en los próximos días al directorio del organismo con el fin de conformar una mesa de diálogo participativo junto a provincia del Neuquén y las comunidades originarias, y de este modo parques nacionales dejará sin efecto la actual resolución, y trabajará conjuntamente en una nueva que contemple el espíritu federal".

Sin embargo, el posteo de Macri trajo de nuevo a las tendencias de Twitter el tema de Lago Escondido, el espejo de agua que está en la estancia del magnate inglés Joe Lewis tiene en el sur, lugar que ha visitado en varias oportunidades el propio Macri.

"Macri dice eso del volcán Lanín porque lo quiere para sus amigos, como el Lago escondido", facturó enseguida Miriam Bregman:

Lo quiere para sus amigos terratenientes, como el Lago Escondido. https://t.co/mgBwBEO42l — Myriam Bregman (@myriambregman) August 5, 2022

Y así fueron numerosos los mensajes que empezaron a apuntar, justamente, a la relación de Macri con Lewis:

La verdad y la verdad...

Lanín y Lago Escondido pic.twitter.com/T3z4UpKNRx — En Orsai (@EnOrsai) August 5, 2022

El volcán Lanin sí, el lago Escondido no. Ese es de mi amigo Lewis. — Adi el Grande (@icardo8) August 5, 2022

Jajaja, pero el Lago Escondido también Mauricio! https://t.co/ak0ICZwNVi — Fernando Soriano (@ferosoriano) August 5, 2022

El Macrismo declaró Lago Escondido como "Sitio sagrado natural de Joe Lewis" — Exa (@Exagerardez) August 5, 2022

También el Lago Escondido…



Ah no, pará. Ese se lo apropió tu amigo Joe Lewis 🙃https://t.co/1BA08OfUiK pic.twitter.com/J9vevMiHQb — Sergio Chouza (@SergioChouza) August 5, 2022

La designación de "lugar sagrado mapuche" que había intentado la conducción kirchnerista de Parques Nacionales sumó el cuestionamiento de varios referentes de Juntos por el Cambio como el Auditor General de la Nación, Miguel Angel Pichetto, que expresó su repudio mediante el mismo canal que ex presidente.

"Fuerte repudio a la decisión de Parques Nacionales de declarar al Volcán Lanín como un sitio sagrado mapuche. Otra vez se ve afectada la soberanía en un lugar paradisíaco y turístico de nuestro país. Una imbecilidad propia de este gobierno. En breve toda la Patagonia será mapuche", apuntó Pichetto sin medias tintas.

En la misma linea se había expresado el diputado liberal Ricardo López Murphy al atribuir la decisión a "una aberración absurda propia de los delirios del kirchnerismo". "Repudio la resolución de Parques Nacionales que declara al Volcán Lanín como territorio mapuche. Una aberración absurda propia de los delirios del kirchnerismo. El territorio nacional es de todos los argentinos y SE DEFIENDE, no se entrega. Basta de Populismo", afirmó desde su cuenta de Twitter.

A su turno, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, expuso que la designación "atentó contra la soberanía nacional" y sentaba un peligroso presidente. "El volcán Lanín es una maravilla natural, patrimonio de todos los argentinos, no solamente de algunos. La decisión de @ParquesOficial atenta contra la soberanía nacional y sienta un peligroso precedente. NO a peajes ilegítimos y a las tomas y desmontes ilegales en la Patagonia", indicó el dos de Elisa Carrió.

