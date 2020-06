El periodista Jorge Lanata volvió este domingo 31 de mayo con Periodismo Para Todos en la nueva versión “Box”, según él denominó debido al contexto de aislamiento y cuarentena. En su monólogo inicial realizó una serie de denuncias entre las cuales se informó sobre las presuntas irregularidades en un concurso de “proyectos para combatir el coronavirus” que lanzó el Gobierno.

Según comentó el conductor de PPT, el Ejecutivo dispuso la iniciativa mediante la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El organismo está dirigido por el licenciado en Economía Fernando Peirano.

“Es una lista de 64 seleccionados. Los beneficiarios en general son funcionarios o son muy afines y militantes del Gobierno”, lanzó Lanata.

Detalló asimismo que los fondos en su totalidad reparten 5 millones dólares: “Se financia con 100 mil dólares a cada uno”.

Luego de la introducción apuntó su monólogo contra algunos de los beneficiarios con especial hincapié en el biólogo Diego Golombek: “Le dan plata para investigar los desafíos cronobiológicos asociados al aislamiento social”. “Golombek tiene simpatía por el Gobierno pero además lo integra. En la web del ministerio figura como Director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación”, argumentó.

Y cuestionó: “¿Está bien que gane un concurso organizado por el Gobierno un funcionario del Gobierno? Hay decenas de casos más”.

Me dicen que Lanata afirma que "cobro un premio del u$s100.000 del estado". No es un premio: es un subsidio de investigación Covid-19 por alrededor de u$s 10.000, a cuya dirección renuncié hace rato y asumió otra investigadora Conicet.