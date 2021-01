Alberto Fernández: "Si Paul McCartney toca Blackbird en mi despacho, no como más carne"

El presidente de Unión Vegana Argentina (UVA), Manuel Martí, brindó algunos detalles sobre la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en el marco de la entrega de las 500 mil firmas que se oponen a la instalación de mega granjas de producción porcinas.

En una entrevista realizada en Radio La Patriada, Martí contó que "le consultamos si había la posibilidad generar políticas de estado que tuvieran que ver con un programa de alimentación saludable basado en plantas. Estuvimos hablando de implementar Lunes sin Carne en las dependencias públicas del país y nos dijo que si le llevábamos a Paul McCartney y le cantaba "Blackbird" se hace vegano, en un momento de distensión".

Liz Solari junto a Alberto Fernández para discutir el acuerdo porcino con China.

La anécdota fue confirmada en diálogo con Ernesto Tenenbaum sobre el encuentro: "Me recomendó que deje de comer carne, cosa que a esta altura me cuesta. Me comentó que Paul McCartney era vegano, y le dije que si me toca Blackbird en el despacho no como más carne. Es la máxima aproximación que tengo con los veganos".

Según Martí , "nosotros entregamos las firmas en representación de cientos de organizaciones y autoconvocados. Los medios tergiversaron como diciendo que era una cuestión de los veganos. El presidente recibió las firmas, no fijó una posición y escuchó atentamente todo lo que le dijimos sobre la incidencia del consumo de carne en el cambio climático y le propusimos, él se mostró muy preocupado por ese tema".

Carta de Paul

A partir de este comentario del presidente, Martí dijo que "me puse a trabajar con la producción de Paul McCartney y en cualquier momento le va a enviar una carta al presidente pidiéndole que impulse el Lunes sin Carne, como pasa en otros países. En San Pablo, Brasil, las escuelas sirven comida vegana los lunes. Ojalá Paul tenga la magia de hacerle entender la necesidad e importancia de esto".

El movimiento "Lunes sin Carne" (Meat Free Monday en inglés), es liderado por el ex Beatle Sir Paul McCartney y su familia, y que apunta a disminuir los GEI gases de efecto invernadero y a mejorar la salud. Lunes Sin Carne Argentina es un área de la UVA, que ha presentado hace unos meses un proyecto para que la legislatura de CABA sume a todas las escuelas y dependencias publicas a esta campaña internacional.