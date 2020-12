La caída de la página de la AFIP paralizó el comercio de toda la cosecha de trigo

La Federación de Acopiadores emitió un comunicado en relación con la caída del sistema online de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). “Desde ayer, los operadores de granos no pueden tramitar cartas de porte ni los respectivos CTG necesarios para el movimiento de granos. Esta parálisis genera un gran problema logístico e inclusive impacta negativamente en el ingreso de divisas a la cadena y al país”.

El sistema de AFIP es esencial en el funcionamiento de la cadena de producción agropecuaria, en momentos que se está cosechando el grueso de la producción de trigo.

La producción de trigo se estima que alcanzará las 17 millones de toneladas.

Raúl Dente, Director Ejectivo de la Federación de Acopiadores, señaló a Super Campo que “las documentaciones más importantes del comercio de granos se realiza desde la página de AFIP. Cuando eso se traba un día, los granos no se pueden movilizar y hasta hora no sabemos la derivación, si se va a solucionar rápidamente o no. Le solicitamos a la AFIP que autorice mecanismos de emergencia. No podemos paralizar el comercio de trigo y cebada”.

Según Dente, sin la documentación de AFIP, los granos no pueden salir del campo a un destino de acopio, ni de acopios o cooperativas a molinos o puertos “y si no hay entrega no hay cobro. Los productores no saben dónde guardar los granos porque los camiones no pueden salir de los campos sin la documentación de la AFIP”.