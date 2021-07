Exportaciones de carne argentina cayeron 41% y Uruguay aprovechó para crecer

Las exportaciones de carne vacuna argentina en junio cayeron 41% interanual por las restricciones dispuestas por el Gobierno Nacional. Por su parte, los embarques de carne de Uruguay aumentaron 21% en el mismo período, de acuerdo con un análisis realizado por técnicos del Mercado Ganadero Rosgan sobre estadísticas del INDEC.

En el sexto mes de 2021 se enviaron al exterior 34.775 toneladas de carne vacuna, que representan 25 mil toneladas menos respecto al mismo mes de 2020, cuando habían tocado las 60 mil y representan una caída del 41%.

La carne aumentó 8% y cayó el consumo a pesar del cepo a las exportaciones.

Comparado con mayo, las ventas al exterior cayeron 45% en junio, en unas casi 40 mil toneladas.

Destinos de las exportaciones con cepo

No obstante las restricciones oficiales, China siguió representando el 78% de los embarques del mes, con un volumen que resultó 47% inferior al registrado en mayo, que fue de 34 mil toneladas.

Las mayores caídas se produjeron en ventas a países de la región como Chile, con 49%, y Brasil, 54%, mientras que, morigerados por la habilitación de cuotas, la Unión Europea cayó 44% y Estados Unidos 10% mensual.

Exportaciones de carne: dejarían de entrar US$ 100 millones mensuales por las restricciones.

Israel fue el único destino en registrar incrementos (44%), aunque con un aporte adicional de apenas unas 500 toneladas mensuales. De todas maneras, tomando los datos oficiales del primer semestre, las exportaciones totales por 419 toneladas fueron 3% más que las 405 mil exportadas del primer semestre de 2020.

Esto se explica en que cuando se aplicaron las suspensiones a los exportadores el 20 de mayo último, las empresas ya tenían contratos fijados.

Récord potencial de exportación de carnes

Para el Rosgan, de no haberse interrumpido la tendencia natural que venía marcando el mercado, la Argentina podría haber marcado un nuevo récord en volumen exportado, superando las 460 mil toneladas, y proyectar un potencial anual cercano al millón.

En cuanto a los valores, junio marcó una recuperación del 8% respecto del mismo mes de 2020 (US$ 4.221 la tonelada), cuando la demanda mundial aún se encontraba muy debilitada por las restricciones impuestas por la pandemia.

En materia de precios, el contexto jugó a favor, al menos morigerando las pérdidas. "Desde los últimos dos meses los precios internacionales comienzan a mostrar signos de fortalecimiento, alcanzando en junio un promedio ponderado de US$ 4.582 la tonelada, unos US$ 500 más con relación al piso de US$ 4.000 por tonelada exportada registrado en abril", indicó el reporte.

Uruguay aprovecha lo que deja la Argentina

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) del Uruguay, los embarques de ese país en junio de 2021 alcanzaron las 44.437 toneladas, que representan un aumento del 21% con respecto al mismo mes del año pasado (36.694 toneladas).

En valor, el país vecino vendió por 185 millones de dólares en junio de 2021, mientras que en el mismo mes de 2020 apenas habían superado millones, de acuerdo con ese informe. Fuente: NA

