Precio del pan: la industria molinera y los productores de trigo se despegan de los aumentos

Esta semana, la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa) advirtió que el aumento en los costos de los insumos para la producción generarían un aumento del 5% al 15% en el precio del pan.

Según el titular de la Asociación de Panaderos de Rosario, Gerardo Di Cosco, en los primeros días del año la bolsa de harina costaba 1.400 pesos y el viernes 15 pasó a costar 1.800 pesos.

Pan: esta semana anticipan un aumento entre 5% y 15%.

Para el dirigente panadero, "todo esto pasa porque hoy el trigo se está comercializando a precio de exportación que es de 250 dólares en los mercados internacionales. Habiendo una cosecha 19 o 20 millones de los cuales 6 millones son para consumo interno, no debería venderse a valor internacional lo que se va a consumir internamente”, afirmó. “Los chacareros que tienen el trigo y no lo quieren vender para especular".

Molinos

El presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, señaló que el principal problema que enfrentan es que los productores no “están atraídos” a vender debido a la falta de incentivos que les ofrecen desde el Gobierno.

“No deberían crear herramientas coercitivas como por ejemplo un aumento de retenciones o el cierre de exportaciones, sino más bien generar estímulos para que el productor quiera desprenderse de las mercaderías”, comentó el directivo.

Precio de la harina

Otro factor que afecta directamente a la industria molinera es el precio controlado de la harina que rige desde el 6 de marzo de 2020. En este sentido, Cifarelli añadió: “Desde esa fecha pudimos tener solo dos aumentos, uno del 5% y otro del 4%”.

Según Cifarelli, el kilo de harina de la canasta básica argentina, comparada con más de 20 países, es la más barata ya que cuesta 0,46 centavos de dólar. “Si el trigo es precio mundial, si la harina es la más barata del mundo y el pan es a precio mundial, evidentemente la complejidad es enorme”, concluyó el representante de FAIM.

Trigo

Por su parte, en declaraciones a Tranquera, el presidente de la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo), Miguel Cané, dijo que “la influencia del trigo, o de la harina, en el precio del pan no pasa del 10% o 15%. El trigo por supuesto que sí tiene incidencia en la harina. No obstante, ese producto tiene precios cuidados, o máximos, y ha subido mucho menos que el trigo”.

Con respecto a los otros eslabones de la cadena, Cané opinó: “Que se quejen los molineros, sí lo entiendo porque ellos tienen los precios controlados. Pero a las panaderías no les creo mucho cuando se quejan y aducen al (aumento del) trigo. Me parece que el dato mata relato. Si hay un insumo que influye en el 15% del precio final, no hay que darle tanta importancia a eso, sino que se debe enfatizar sobre otros costos más importantes”.

De acuerdo con el informe de la Fundación FADA, el precio del pan se compone por 10,6% del trigo, 5,3% del molino, 59% de la panadería y 25,1% de impuestos.