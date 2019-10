Bryan Adams pasó por Buenos Aires con su show lleno de éxitos inolvidables

por Silvina Palumbo

Con público que no dejó de ovacionarlo durante todo la noche, Bryan Adams se presentó vestido de negro y acompañado por una formación clásica de rock (batería, guitarra solista, bajo y pianos), cantó con su voz inconfundible y llena de energía.

Adams, que con más de 35 años de carrera sabe perfectamente cómo manejar un recital, con sus temas clásicos como “(Everything I Do) I Do It For You” , “Have You Ever Really Loved a Woman?”, “Summer of ‘69”, “I Fought the Law” entre otros, hizo bailar y emocionar a sus fans prendiendo los flashes de sus celulares.

En un momento del show , Adams sacó su celular del bolsillo y filmó un pequeño video desde el escenario, que horas más tarde subió a su cuenta de Instagram. Un show cargado de éxitos y de emociones.

Desde el inicio de su carrera, Bryan Adams ha vendido más de 55 millones de discos y recibido varios premios de la mano de grandes éxitos discográficos. Su primer gran éxito -“Straight From The Heart”- llegó junto a su primer álbum “Cuts Like A Knife”, que fue disco de platino. Con su segundo trabajo, “Reckless (1984), consiguió su primer número 1 y fue declarado el álbum más vendido de la historia de Canadá, y nominado a los Premios Grammy.