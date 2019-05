FOTOS | Aurora, la talentosa artista noruega por fin se presentó en Argentina

por Silvina Palumbo

Con el teatro Opera colmado de fans, el sábado por la noche la compositora noruega Aurora se presentó ante sus fans y deslumbró con un show con la delicada intimidad de su voz. Allí, presentó su último trabajo de estudio: ‘A Different Kind of Human', el cual será lanzado de modo oficial el 7 de junio.

El disco, grabado en un estudio del sur de Francia, dio vida a sus nuevas canciones, las cuales se desvían de lo personal a lo político y abarcan todo desde rupturas y muerte hasta el feminismo y el ecologismo

"El mundo se está volviendo realmente bastante caótico. Creo que es bueno para nosotros. Es bueno obtener sabores de este caos para que podamos entender mejor a los lugares donde sucede todo el tiempo", definió la artista en una reciente entrevista. "Es tan importante para mí que la música sea un buen reflejo de quién soy yo", afirmó sobre su rol en la producción del álbum.

El sábado los fans de Aurora pudieron finalmente darse el gusto de presenciar su espectáculo, luego de que en marzo de este año su show fuera cancelado. Ante esto, la noruega se mostró impaciente por el encuentro con el público: “Me dijeron que este público −el argentino− es igual o más cálido que en Brasil o en Chile. En Sudamérica hay mucha energía”.

Artista récord. Con cerca de 200 millones de descargas y más de 500 mil ventas gracias a su impresionante álbum de debut de 2016, "All My Demons Greeting Me As A Friend", Aurora avanza en su carrera a pasos agigantados.

En 2018, la artista segundo álbum Infections Of A Different Kind. Además de continuar con las líneas del primero, incorporó una exploración sexual y un mayor compromiso con la lucha social. Allí manifestó la libertad de su cuerpo por mantener el vello de sus axilas, defender la apariencia natural de las mujeres y su ideal contra las formas de sexualizar en su cosificación la desnudez humana. Su himno de empoderamiento fue el tema Queendom, videoclip dirigido por King Burza, donde abre sus puertas a todo tipo de amor en una gran fiesta de besos.

"Necesitamos más silencio en este mundo porque hay demasiado ruido. Me gusta que la gente sienta cosas a través de mis canciones, generar emociones; y el silencio es parte de eso. Hago música para la gente que está sola o es tímida, para los que no saben cómo hablar sobre las emociones… esa gente es una gran inspiración para mí", concluyó.