Un video difundido días atrás por la Policía de Los Ángeles (LAPD) de una indigente cantando ópera en el subte se hizo viral y ha generado llamados para que esta desconocida soprano salte a un gran escenario.

"Cuatro millones de personas llaman a Los Ángeles su hogar", indicaba el texto que acompañaba el video en la cuenta del LAPD en Twitter. "4 millones de voces... A veces simplemente hay que parar y escuchar a una de ellas, escuchar algo hermoso".

El video, que ha sido visto por casi 450 mil usuarios muestra a una mujer rubia con trenzas cantando una hermosa versión de un aria de Puccini en la plataforma de una estación del metro, mientras sostiene varias bolsas y tira de un carrito de compras que parece contener sus pertenencias.

Una portavoz de la LAPD dijo a la agencia AFP que el encuentro con el oficial que tomó el video fue espontáneo. Sí, claro, porque lo primero que pidió la mujer tras ver la repercusión del video fue agradecerle a ese oficial en persona.

La prensa local la identificó como Emily Zamourka, de 52 años y con educación como violinista y pianista, quien emigró desde Rusia a Estados Unidos cuando tenía 24 años.

La cadena KABC informó que Zamourka no tiene entrenamiento formal como cantante de ópera y que había sido profesora antes de enfrentar momentos difíciles debido a problemas de salud.

Con muchas ilusiones, ella decidió abandonar su país e ir a Estados Unidos para cumplir el sueño americano, y pese a que se esforzó para alcanzar la independencia trabajando en asilos y restaurantes antes de dedicarse a la enseñanza de música, un problema en su salud y las costosas facturas médicas terminaron dejándola en la bancarrota y sin casa, lo que la llevó a salir a las calles para ganarse la vida tocando el violín y cantando. Así pasó un tiempo hasta que unos ladrones le robaron su violín y lo destruyeron. Emily había perdido su único sustento, pero aún le quedaba su voz.

"Ahora mismo estoy durmiendo sobre un cartón en un estacionamiento", dijo a KABC. "Duermo donde puedo dormir... Tengo gente que siente pena por mí, pero no quiero ser una carga para nadie", agregó.

Emily añadió que agradecería ayuda para salir de las calles y tener un techo sobre su cabeza, así como instrumentos musicales.

"¿Sabes por qué canto en el metro?", preguntó ella misma antes de responder: "porque suena tan bien".

Varios usuarios de Twitter expresaron que su talento no puede desperdiciarse y se pusieron en contacto con America's Got Talent y The Ellen DeGeneres Show -- uno de los programas de entrevistas más importantes de Estados Unidos-- para ayudar a divulgar su historia.

El sargento Héctor Guzmán, portavoz de la LAPD, dijo al Los Angeles Times que la voz de Zamourka tocó una fibra sensible de los oficiales.

"Fue poderoso la primera vez que lo vimos, y cada vez que lo vemos de nuevo, sigue siendo poderoso", dijo al periódico, asegurando que visto el video unas 50 veces.

Nahuel Pennisi: el músico ciego que cantaba en Florida y ahora es un artista consagrado

Desde que el vídeo de Emily cantando el el metro se viralizó, la ayuda no ha dejado de llegar. Solo una semana después de su publicación, la cantante de ópera ya había recabado 50.000 dólares en una cuenta de crowfunding que creó un ciudadano inspirado por su talento. Incluso fue invitada a cantar en la apertura de Little Italy, evento que celebra la herencia italiana el estado donde vive Zamourka.

Ahora, Emily se ha convertido en una celebridad local que, tras millones de reproducciones en internet, tiene una nueva oportunidad. Y jura que no la va a desaprovechar.