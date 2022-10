Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

Las apuestas sobre las alzas de tasas de la Reserva Federal crecen, un posible giro en el Reino Unido anima a los mercados e inversionistas debaten si los problemas en las acciones ya alcanzaron su punto máximo.

Más alzas

Tras conocerse los datos de inflación de Estados Unidos ayer, superiores a lo esperado, los mercados de tasas de interés a corto plazo en EE.UU. ahora esperan que la Reserva Federal anuncie alzas de tasas consecutivas de 75 puntos básicos en sus próximas reuniones, con la posibilidad de un aumento de 100 puntos básicos en noviembre. Antes del informe, el mercado esperaba un incremento de tres cuartos de punto para el próximo mes y de medio punto para diciembre, pero las expectativas cambiaron después de que tanto la lectura subyacente como la general del IPC mensual superaran las estimaciones. Los aumentos de tasas conllevan un mayor riesgo de recesión, y el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, dijo que un es poco probable un “aterrizaje suave” para EE.UU.

El Bitcoin retrocede ante la posibilidad de nuevas alzas en las tasas Fed

Un giro aliviador

El drama financiero del Reino Unido continúa. El ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, regresó temprano de Washington y la primera ministra, Liz Truss, anunció una conferencia de prensa para más tarde el viernes donde se espera que dé marcha atrás con su plan fiscal. Esa perspectiva, junto con el término del programa de compras del Banco de Inglaterra, ha devuelto cierto grado de calma a los mercados británicos, aunque el riesgo ahora es que el Gobierno vuelva a decepcionar y lleve a una complicada apertura el lunes. Mientras tanto, el editor político de The Times, Steven Swinford, tuiteó que Kwarteng “será despedido”, sin decir de dónde obtuvo la información.

¿Ya pasó lo peor?

Un brusco cambio posterior al IPC en las acciones de EE.UU., que terminaron el jueves al alza después de un espectacular repunte, hace que algunos operadores se pregunten si lo peor ya pasó. Parte del vuelco podría deberse a vendedores en corto que “entraron en pánico y comenzaron a comprar” después de que no se materializara una esperada caída en las acciones posterior a los datos, según Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak & Co. Sin embargo, los mercados bursátiles y la economía de EE.UU. tendrán que seguir sufriendo antes de que la Fed se aleje de su agresiva política de ajuste, según estrategas de Bank of America Corp.

Resultados

Los futuros de EE.UU. registraban pequeños avances, mientras los operadores estaban a la espera de informes de resultados clave de los grandes bancos de Wall Street. Los bonos subían, encabezados por el Reino Unido. Los futuros del S&P 500 ascendían un 0,2% y los contratos del Nasdaq 100 mostraban escasa variación a las 6:39 a.m., hora de Nueva York. En Europa, el Stoxx 600 subía un 1,2% en medio de avances para todos los sectores bursátiles, excepto el tecnológico. El dólar repuntaba, arrastrando a la baja a las principales divisas del G10. El oro y el petróleo caían, mientras que el bitcóin se elevaba.

También hoy…

Se conocerán los datos de las ventas minoristas en EE.UU. para septiembre a las 8:30 a.m. en Nueva York. Se espera que el informe muestre que las ventas, excluyendo los automóviles, cayeron un 0,1%, más moderado que la contracción del mes anterior. A las 10 a.m., se publicará el índice de confianza de la Universidad de Michigan para este mes, que se pronostica que aumentará por cuarto período consecutivo. Es un gran día de resultados para los bancos, con reportes de JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup y Morgan Stanley.