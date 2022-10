“El Gobierno estuvo regando la plantita de la hiperinflación durante toda la administración Fernández-Guzmán, y con una acumulación de déficit fiscal muy grande”, advirtió Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri.

Para Dujovne, hay que tener “una política que apunte a bajar la inflación en el mediano y largo plazo. No me sirve mirar el mes que viene. Esa es la típica visión kirchnerista. Evito un costo el mes que viene y acumulo problemas que no se resuelven nunca. Si mantenemos esta política vamos a tener la pobreza que tiene Venezuela, que es del 90%”.

En relación con una inflación que se ubicaría en torno al 100% en 2022, el ex funcionario dijo en una entrevista a Bloomberg Línea que “tenemos que salir de esto, por más que durante un mes tengamos que sufrir de repente un aumento transitorio en la tasa de inflación, de esta brecha del 100%. ¿Cómo se sale? Con credibilidad, con un programa que sea creíble en el mediano y largo plazo”.

El próximo gobierno debería “hacer una tarea de docencia muy clara con lo que hay que hacer para eliminar la inflación y evidentemente tiene costos de corto plazo, pero que comparan contra los costos que tenemos hoy de haberlo hecho. Hay que poner todo en la balanza, explicárselo a la sociedad y yo creo que hoy está mucho más madura para enfrentar el problema fiscal que en 2015 cuando los síntomas eran menos visibles”, expresó ante el medio especializado en economía.

Dujovne trazó diferencias entre los últimos años de mandatos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández: “En 2015 la enfermedad fiscal que tenía la Argentina era muy grande. El nivel de gasto público era gigantesco, el atraso tarifario también. Era todo muy parecido a lo que tenemos hoy. Las reservas netas eran negativas. La única diferencia es que vamos hacia una inflación de tres dígitos, y entonces finalmente la sociedad percibe el costo de los desarreglos fiscales”.

La receta de Dujovne para bajar la inflación

Y agregó: “Hoy la Argentina tiene 10 puntos del PBI de deuda del BCRA, que corre a una tasa efectiva del 100% anual, y genera una oferta de dinero de 10 puntos del producto, que hace imposible que la tasa de inflación baje. Sin corregir ese problema, la Argentina no va a tener una tasa de inflación más baja, y cada peso que emitimos por el déficit cuasi fiscal es equivalente a cada peso que emitimos para financiar el déficit fiscal”.

Con respecto a las brechas cambiarias que generan los tipos de cambio que tiene el país, el ex ministro las calificó de “insostenibles, por lo cual hasta que la Argentina no unifique el tipo de cambio y reduzca su déficit fiscal y luego de reducir el déficit fiscal reduzca el cuasi fiscal, la inflación no va a bajar”.

