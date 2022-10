Este jueves, Mauricio Macri apuntó contra las medidas económicas llevadas adelante por el Gobierno. Tras participar antes de su operación en la inauguración del programa de másteres en Global and International Studies de la Universidad de Salamanca, el expresidente se refirió a la incertidumbre que genera la existencia de tantos tipos de dólares y consideró el ministro de Economía, Sergio Massa, lo que hace con los anuncios cambiarios es "patear la pelota para adelante", al tiempo que "la Argentina está a la deriva".

En diálogo con Radio Mitre Córdoba, al ser consultado sobre las intenciones del tigrense con los diferentes tipos de cambios de la divisa estadounidense, como el dólar Qatar o el dólar Coldplay, el exmandatario opinó: "Lamentablemente lo que hace es patear la pelota para adelante y no resolver los problemas de fondo de la Argentina que está a la deriva".

Tras decir que desde el Ejecutivo nacional "no hay un plan", explicó que haría él: "Lo que hace falta es sentarse el equipo económico de este Gobierno y decir 'vamos a empezar a corregir los desbarajustes que hemos armado desde que tomamos el poder'".

Y criticó: "Gastaron cada vez más, metieron impuestos a todo el mundo, regulaciones y logrando ahuyentar a todo el mundo no solo a los inversores".

Críticas a Alberto Fernández

En otro pasaje de la charla, el empresario cuestionó a Alberto Fernández en general, no solo por dar apoyo a las decisiones tomadas desde Economía. "No hay plan, el Presidente se vanaglorió de no tener plan, de no tener rumbo, y eso generó una pérdida total de la confianza. Sin confianza, el motor de la inversión que te lleva al empleo no se genera", dijo.

¿Macri vs. Larreta en 2023?

Al exjefe de Estado le preguntaron acerca de una eventual interna con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y hoy uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio que se perfila como uno de los presidenciables más fuertes junto a Patricia Bullrich. Sin querer entrar en disputas, Macri indicó: "Yo no me he anotado. Es momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia".

De esta manera, Mauricio le puso fin a las especulaciones que habían surgido la semana pasada después que dijera que "si al final del camino un candidato garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar". Poco tiempo después de esas declaraciones, el alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había dejado entrever que no tendría problema de ir a unas PASO contra el fundador del PRO. "En Juntos por el Cambio (JxC), respecto de las candidaturas, va a elegir la gente", había dicho.

