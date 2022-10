Martín Soria: "Mauricio Macri era fanático del espionaje ilegal"

Martín Soria rompió el silencio y habló sobre el paso de la causa nombrada como "Gestapo antisindical" a Comodoro Py. El ministro de Justicia de la Nación mostró su descontento ya que considera que ese tribunal federal es controlado por el macrismo.

El funcionario consideró que "todas las causas de Mauricio Macri que fueron a Club Social y Deportivo Comodoro PRO, murieron todas ahí, en el tribunal donde trabajan los jueces, camaristas y fiscales que entraban a escondidas a la Casa Rosada y a Olivos", dijo en diálogo con El Destape Radio, .

"Lo que se ve es que en Comodoro Py se está llevando adelante el plan 'limpien todo', porque si uno analiza todas las causas de espionaje es imposible no hablar de los camaristas", sentenció Soria, haciendo referencia a la causa que se abrió luego de que saliera a la luz un video de una reunión en el Banco Provincia de La Plata, en el que Marcelo Villegas, exministro de Trabajo bonaerense, pedía "armar una Gestapo" para perseguir a sindicalistas.

En la reunión había funcionarios, empresarios y agentes de la AFI

Soria cargó las tintas contra los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, a quienes calificó de ser "puestos por la mesa judicial que montó Mauricio Macri durante su gobierno" y que "legalizaron en una sentencia el espionaje ilegal que el macrismo efectuó sobre los familiares de los submarinistas del ARA San Juan", el navío hundido en el 2017.

En esa misma línea, enfatizó: "Bruglia y Bertuzzi son jueces inconstitucionales que siguen atornillados en sus cargos con la protección personal de algunos de los Jueces de la Corte, por ejemplo (Horacio) Rosatti". Y añadió: "Son los mismos magistrados que tres semanas atrás, en otra causa de espionaje, afirmaron que el fiscal (Carlos) Stornelli y el agente (Marcelo) D´Alessio no armaban causas contra Cristina Fernández de Kirchner cuando el expediente estaba lleno de pruebas del espionaje y del accionar ilegal".

Al recordar la denominada causa "Super Mario Bros", el ministro subrayó que "Mauricio Macri era fanático del espionaje ilegal". La investigación apunta contra un grupo de 18 agentes de la AFI que espiaba a políticos, periodistas, sindicalistas y líderes de la iglesia, entre otros.

La palabra de Soria sobre la investigación del atentado a Cristina Kirchner

Respecto a la investigación que la Justicia está llevando a cabo por el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, el ministro de Justicia opinó: "No esperemos peras de un olmo. Es una Corte partidizada, que responde a intereses políticos que casualmente no tiene nada que ver con el peronismo". "Son capaces de no colaborar con una investigación tan importante como es el intento de asesinato de la vicepresidenta

GI CP