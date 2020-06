Espionaje ilegal | Quién es quién en la banda "Súper Mario Bros"

Super Mario Bros, así se hacía llamar el grupo de 18 agentes que está siendo investigado por el juez de de Lomas de Zamora Federico Villena, por espionaje ilegal a políticos, periodistas, sindicalistas y líderes de la iglesia, entre otros. Los principales nombres, los señalamientos y los descargos de cada uno, de momento, se realizaron fuera del expediente. Hasta ahora, ninguno fue citado a indagatoria, pero el escenario podría cambiar en breve. Parte de la expectativa pasa por cómo reaccionarán cuando sean contrastados con las pruebas que los incriminan.

Alan Ruíz. Ex director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia. Detenido el sábado 20 por orden del juez Juan Pablo Auge, también es investigado en la causa de espionaje ilegal a cargo de Federico Villena. Llegó a la AFI a mediados de 2018. Antes pasó por la Policía Metropolitana y por el Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Patricia Bullrich. Allí llegó a desempeñarse como coordinador del Programa de Búsqueda de Prófugos de la Dirección Nacional de Operaciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.

Un día antes de su detención estaba citado por la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, pero faltó. En su declaración ante Auge negó haber hecho espionaje ilegal y aseguró que las tareas sobre el Instituto Patria y en la casa de Cristina Kirchner fueron una tarea legal. Un día después de su declaración pidió su excarcelación y la justicia se la negó. Lo complican pruebas en las dos causas que tiene en la justicia de Lomas de Zamora. Los testimonios de agentes de la AFI ante la Comisión Bicameral también apuntan hacia él.

Diego Dalmau Pereyra. Ex Jefe de Contrainteligencia de la AFI. En la Bicameral admitió que hizo tareas de espionaje desde la agencia durante el gobierno de Mauricio Macri, pero afirmó que no fue una actividad "ilegal" sino que se trató de "inteligencia criminal". Reconoció que fue quien reclutó a los agentes Leandro Araque, Jorge Sáez, Facundo Melo y Mercedes Funes Silva, también investigados por la justicia.

Fue quien creó el grupo “Súper Mario Bros” y en su paso por el Congreso Naciona apuntó al ex titular de la AFI macrista, Gustavo Arribas, por su salida del cargo y el cambio de perfil de la agencia durante su gestión entre 2015 y 2019. La semana pasada, por orden de Villena, fue allanada su casa en la localidad de Escobar.

Leandro Araque. Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, entró a la AFI en 2016 y estuvo allí como agente hasta diciembre de 2019, cuando terminó la gestión de Arribas y Silvia Majdalani, segunda de la Inteligencia local durante el macrismo. En uno de sus teléfonos celulares se encontró gran parte de la información de espionaje que investiga Villena. En la Bicameral apuntó a Ruíz y sus pedidos de tareas de espionaje sobre el Instituto Patria, en 2018.

Jorge Sáez. Ex agente de la AFI estuvo el último viernes en el Congreso y también apuntó a Arribas. Sostuvo que fue este quien les habría dado la orden de espiar a políticos, en particular a dirigentes peronistas que entonces conformaban la oposición. Dijo que se enteró de eso a través de Dalmau Pereyra, que le contó que se había reunido con Arribas para llevarle una carpeta con los trabajos que ya habían hecho y que recibió como respuesta que iban a tener que “hacer algunas cosas, a seguir a algún político”.

“Él (por Arribas) quería que nosotros empezáramos a laburar en política, que siguiéramos a los peronistas, y vos sabés que yo soy peronista. Entonces, yo en esa no me embarco”, contó Sáez que le dijo Dalmau Pereyra en 2018.

Mercedes Funes Silva. Ex agente de la AFI. Declaró por escrito ante la Bicameral. Afirmó que toda información que recolectaba el equipo que integraba “subía de manera pormenorizada a Majdalani y Arribas”. Agregó que desde la llegada de Ruiz, “otros agentes hicieron comentarios personales y en los grupos de Whatsapp, diciendo que les habían ordenado la realización de seguimientos a políticos y periodistas”. Tras lo que sostuvo: “esa circunstancia me llamó la atención (porque podrían constitutir tareas operativas impropias o ilegales) por lo que inmediatamente le trasmití mi inquietud a Ruiz, quien me aseguró que debían cumplirse debido a requerimientos judiciales”. Aseguró que no intervino “en operativos de esa índole” y que siempre manifestó a Ruiz lo que “la inquietaba”. Agregó “todas y cada una de mis actividades en el organismo estuvieron en pleno conocimiento de las máximas autoridades que conformaban la cadena de mando íntegra del organismo”.

Facundo Melo. Abogado y ex agente de la AFI. Al igual que Araque aseguró que respondía a Ruíz. Es el personaje que abrió la puerta al trámite de la causa de espionaje ilegal que hoy avanza en el juzgado de Villena. Fue cuando el narco Sergio “Verdura” Rodríguez declaró ante el magistrado su vínculo con Melo, los pedidos y ofrecimientos que este le hizo y dio cuenta del ataque intimidatorio al ex dirigente de Cambiemos, José Luis Vila. En un allanamiento a Melo se secuestró su teléfono y el caso tomó volumen y ritmo en base a los hallazgos realizados en un expediente que hoy tiene unas 50 víctimas y alrededor de 20 imputados.

