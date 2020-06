Espionaje ilegal: Alex Campbell busca abogado y hay reproches por la falta de apoyo

Ya tiene en la mira un abogado, aunque formalmente no está imputado aún. Pero, a diferencia de Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri, quien sufrió un allanamiento el jueves pasado, todavía se maneja con información extraoficial sobre la causa que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora.

Alex Campbell, diputado provincial y ex subsecretario de Asuntos Municipales del Gobierno bonaerense entre 2015 y 2019, logró recuperarse del Coronavirus pero su futuro político deberá sortear una serie de complicaciones en el frente que le depara en la Cámara de Diputados bonaerenses, donde ya hubo una presentación para generar una comisión investigadora.

A Campbell se lo acusa de haber recibido informes de agentes de Inteligencia sobre distintos personajes, entre ellos el obispo Jorge Lugones y del ex intendente de La Plata, Pablo Bruera. En la Justicia, el magistrado Federico Villena aún no lo imputó. Pero encontró en el celular de uno de los ex agentes de la AFI un par de intercambios de mensajes con Campbell a raíz de la relación que tenía con Susana Martinengo, la ex funcionaria del área de Documentación Presidencial, quien sí se encuentra más complicada en la causa.

Campbell sigue pensando que se trata de una “cama” para involucrar a María Eugenia Vidal, a pesar de que la misma banda también había espiado a la ex gobernadora, por eso será querellante. Una dura teoría que se coló en las últimas semanas entre los diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio indica que, si efectivamente había un tema vinculado al espionaje, era por cuenta y orden de la Casa Rosada.

El diputado provincial, que recién abandonará la cuarentena por Covid-19 esta semana tras dos semanas encerrado en su casa, habló con ex ministros del Gobierno bonaerense para conocer qué opinaban del tema. Hubo coincidencias: que espere, que consiga un abogado para ver qué hay en la causa, y que baje el altísimo perfil que le dio el Coronavirus.

Vidal: “Hay que refundar el PRO, con autocrítica, desde un lugar más amplio"

Por ello, en lo que será el frente judicial, el diputado provincial habría contratado a Patricio Carballés como abogado. Originalmente, se suponía que iba a ser defendido por el equipo de Mariano Mendilaharzu, el histórico abogado de Horacio Rodríguez Larreta (quien ya es querellante en Lomas de Zamora tras haber sido otro de los objetivos del espionaje ilegal) y de la propia Vidal.

Pero Campbell no eligió a un letrado de la mano de Mendilaharzu y optó por Carballés, según le confirmó a varios colaboradores de Vidal. Se trata de un abogado que trabaja como Director de legales de Laboratorios Richmond, abogado personal de Marcelo Figueiras (dueño del laboratorio), y del periodista Jorge Lanata. Es más: Carballés fue quien ofició de abogado cuando Lanata fue trasplantado de riñón. PERFIL intentó hablar, en reiteradas oportunidades, con el abogado, quien no respondió.

Por su lado, si bien la causa no escaló aún, tampoco hubo una defensa cerrada de Campbell. En estas horas, en el Foro de Legisladores del PRO, un diputado provincial de San Juan copió y pegó el comunicado de Juntos por el Cambio donde las principales figuras de la oposición defendían al secretario privado de Macri.

“Me hubiera gustado ver lo mismo con Alex y varios compañeros más también”, disparó Fernando Rovello, diputado provincial y hombre de confianza de Daniel “el Tano” Angelici, con quien Campbell comparte la bancada. En el bloque de Juntos por el Cambio no hay unanimidad de criterios pero, a la espera de qué ocurra con la causa, se convencieron que no pueden "entregar" a Campbell a las fauces del oficialismo. De todas formas, nadie le respondió a Rovello, al menos en las primeras horas desde que dejó ese contundente mensaje. Por ahora, reina el silencio.



