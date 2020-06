El positivo de Vidal derivó en una oleada de testeos entre opositores

La pandemia escaló a la dirigencia política de la oposición. Una de las dirigentes clave de Juntos por el Cambio fue la primera víctima de trascendencia: María Eugenia Vidal. Desde que obtuvo el resultado positivo de coronavirus el martes pasado, la ex gobernadora tuvo pocos síntomas: estuvo cansada y, durante poco más de un día, perdió el olfato. La ex gobernadora se contagió del Covid-19 y, sin fiebre, pasa su cuarentena en su departamento en el piso 10 del barrio de Recoleta.

Sus tres hijos hace dos semanas que están viviendo con su ex marido, Ramiro Tagliaferro, y, según pudo reconstruir PERFIL, gran parte del entorno más cercano de Vidal tuvo que realizarse el hisopado.

La agenda de la ex mandataria cambió drásticamente con una consecuencia personal: si bien no había visto a sus padres –a quienes saludó a través de las rejas de la casa en Haedo por pocos minutos–, Enrique Sacco, su pareja, se contagió y él luego a su madre.

Del ambiente político, en ese marco, dos funcionarios porteños, uno de estrecho vínculo con la ex gobernadora, dieron positivo esta semana: Emmanuel Ferrario, secretario de Asuntos Estratégicos, y Federico Di Benedetto, secretario de Comunicación. Los dos habían estado con Vidal hace una semana en la sede gubernamental de Uspallata. Menores de 40 años, ambos están asintomáticos. Ferrario fue subsecretario de la Provincia y es uno de los pocos que tiene acceso a la intimidad de Vidal, a tal punto que será uno de sus ayudantes de cátedra de la materia Políticas Públicas. Di Benedetto, por su lado, es del riñón larretista.

El contacto con Vidal también obligó a una serie de hisopados, luego de un almuerzo realizado el viernes anterior. Todos dieron negativo: Horacio Rodríguez Larreta (ayer se confirmó un segundo negativo), el senador radical Martín Lousteau y el ex titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. También dieron negativo otros dos colaboradores muy cercanos a Larreta: el vicejefe porteño, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

Positivos. En la Ciudad, aparecieron varios casos más de Covid-19, que obligaron a disminuir al mínimo las reuniones. Una de ellas fue la ministra de Espacio Público, Clara Muzzio. Otro fue el vocal del directorio del Teatro Colón, Alejandro “el conejo” Gómez, quien fuera ministro de Cultura bonaerense.

En la dirigencia bonaerense, tras el caso positivo de Alexander Malcolm Campbell, el diputado provincial que encabezó la lista de la primera sección electoral, hubo una oleada de hisopados que dieron negativo: el jefe del bloque, Maximiliano Abad, el diputado Daniel Lipotezky, el legislador Adrián Urrelli y el senador Roberto Costa. Todos habían estado con Campbell el jueves anterior y pasaron horas de angustia.

Otros tres nombres de peso en la oposición también se hisoparon: Federico Salvai, ex jefe de Gabinete de Vidal, y su mujer, la ex ministra Carolina Stanley. Dieron negativo. Un breve contacto con Campbell obligó al ex ministro Alejandro Finocchiaro a hacerse el test y dio negativo.