El presidente Javier Milei insistió sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino a pocos días de que la selección argentina juegue la final de la Copa América. Apuntó a la AFA y pidió: "No más pobrismo socialista en el fútbol".

“Pregunta Técnica: Si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores?”, escribió el mandatario en X (ex Twitter).

La AFA no dejará jugar a los clubes que se conviertan en sociedades anónimas

En el posteo, el mandatario libertario incluyó una imagen que muestra el equipo completo y detalla de dónde proviene cada uno. Esta iniciativa del Gobierno cuenta con la oposición de la mayoría de los clubes y de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Esta propuesta había intentado llevarse adelante durante la gestión de Mauricio Macri, pero no prosperó. Ahora, según anticipó el periodista Marcelo Bonelli, Federico Sturzenegger, al frente del flamante Ministro de Desregulación y Transformación, saldría la semana que viene con el esquema de privatización.

“La AFA no debería estar por encima de las reglas de otras instituciones del país”

Tras su publicación, un usuario le preguntó a Milei “¿Por qué la AFA tiene que definir el tipo societario cuando los clubes están asociados a otras federaciones nacionales por los diferentes deportes que practican? ¿Podría entonces definir el tipo societario de un club la Federación Argentina de Basquet?"

La Justicia Federal invalidó los artículos que autorizaban las Sociedades Anónimas Deportivas

Ante esto, el Presidente señaló que la AFA "no debería, ya que no debería estar por encima de las reglas de otras instituciones del País. A su vez, recordemos que se plantea la opción, esto es, NO ES OBLIGATORIO".

Otra usuaria compartió el posteo de Milei y señaló que de los integrantes del equipo "no hay uno solo de ellos que no haya salido de un club de barrio o club de fútbol" y el Presidente no se la dejó pasar. "¿Y quién te dijo que ese servicio las SADs no te lo pueden dar con una mejor calidad? Sáquese las anteojeras rojas... Piense y madure...", refutó.

