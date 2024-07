Facundo Nejamkis: “Cuando la sociedad se canse de Milei, arma la oposición en 20 minutos”

Facundo Nejamkis, participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes del Posgrado de Periodismo de Investigación de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) y la Universidad del Salvador (USAL), en la que analizó la posible fragilidad en el alto respaldo que cosecha Javier Milei. "Cuando la sociedad se cansa, te arma la oposición en 20 minutos. Eso fue lo que ocurrió cuando la sociedad les dijo a Alfonsín, a Chacho Álvarez y a De La Rúa que se junten para armar la Alianza. En algún momento, la sociedad te pica el boleto, como se lo picó a Menem a los ocho años, a Cristina Kirchner a los diez años y a Macri a los cuatro años", sostuvo

El politólogo y director de Opina Argentina también describió el escenario de alta fragmentación política en el que se encuentra la Argentina. "El escenario es de una polarización extrema, quizá más intensa que la que hubo durante el marcrismo o durante el kirchnerismo. Existe un clima de alta división, donde un 40% de la población sostiene al Presidente de manera férrea, un 10% o 15% tiene más distancia, pero un 45% presenta un alto rechazo sobre Milei", aseguró Nejamkis en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación y y vicerrector de USBA.

—Se nota en la población una preocupación creciente, no sólo por el aumento del desempleo, sino también por el incremento en los precios de los servicios esenciales y de los productos de la canasta básica de alimentos. ¿Cómo puede ser que ante tanta preocupación las encuestas siguen marcando una predilección de Javier Milei respecto de cualquier otro político?

—La preferencia por Javier Milei en las encuestas se explica por un escenario de profunda polarización en la sociedad argentina. El escenario es de una polarización extrema, quizá más intensa que la que hubo durante el marcrismo o durante el kirchnerismo. Existe un clima de alta división, donde un 40% de la población sostiene al Presidente de manera férrea, un 10% o 15% tiene más distancia, pero un 45% presenta un alto rechazo sobre Milei. Aproximadamente, la mitad de la población muestra apoyo hacia él, mientras que la otra mitad lo rechaza. Además, Milei representa para muchos una alternativa fresca frente a la falta de resultados y liderazgo efectivo de otros políticos y partidos.

—Algunas consultoras muestran una caída en la imagen de Milei. ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan?

—Se observa una incipiente crisis de confianza que se refleja en la opinión pública y en indicadores económicos como el valor del dólar, el riesgo país y el desempeño de acciones y bonos argentinos. Sin embargo, al inicio de su gestión, el gobierno de Milei logró resetear las expectativas de una parte considerable de la población, generando optimismo respecto a la inflación, estabilidad del dólar y futura recuperación económica a largo plazo. En los últimos 30 días, ha habido un declive en estas expectativas en algunos sectores, pero la imagen del Presidente y del Gobierno se ha mantenido estable en un rango de entre 50 y 55 puntos de imagen positiva. Aunque enfrenta críticas, el oficialismo aún cuenta con un sector de la sociedad que confía en sus promesas y espera mejoras a largo plazo. Pero la historia electoral argentina muestra que la opinión pública puede cambiar rápidamente, y si Milei no cumple con las expectativas económicas, podría enfrentar una oposición unificada y efectiva en futuras elecciones. Cuando la sociedad se cansa, te arma la oposición en 20 minutos. Eso fue lo que ocurrió cuando la sociedad les dijo a Alfonsín, a Chacho Álvarez y a De La Rúa que se junten para armar la Alianza. En algún momento, la sociedad te pica el boleto, como se lo picó a Menem a los ocho años, a Cristina Kirchner a los diez años y a Macri a los cuatro años

—¿Se encuentra estabilizada la imagen de Milei?

—La imagen de Milei aún no muestra un cambio significativo en su tendencia. Aunque hay sectores de la población que muestran desaprobación hacia políticas específicas de su gobierno, como las relacionadas con jubilaciones y la lucha contra la pobreza, su imagen personal se mantiene estable en un rango positivo. Sin embargo, su gobierno se sostiene principalmente en la imagen positiva del Presidente y en el desprestigio de la clase política tradicional. Milei es considerado débil legislativamente y depende fuertemente de mantener altas expectativas económicas en la opinión pública, especialmente en términos de controlar la inflación.

—¿La recesión económica terminará impactando en la imagen de Milei o su respaldo está blindado en el sector más duro?

—Si las expectativas económicas no se materializan y la situación económica continúa siendo desafiante, podría resultar difícil para Milei mantener sus niveles de popularidad. En ese caso, su gobierno podría enfrentar debilidad política y dificultades en negociaciones tanto internamente como con gobernadores. Esto podría llevar a un escenario de desconfianza e incertidumbre, similar a otros presidentes populistas de la región que han enfrentado crisis políticas y de gobernabilidad.

—¿Qué efectos podría tener el Pacto de Mayo en la gobernabilidad de Milei?

—Un revés en el Pacto de Mayo probablemente no afectaría significativamente la gobernabilidad de Milei. Desde mi punto de vista, el Pacto parece más una exhibición de poder político por parte del gobierno que un acuerdo real entre diversos actores. Los gobernadores suelen alinearse con el presidente en funciones debido a la necesidad de recursos y obras que dependen del Ejecutivo Nacional. Aunque algunos pueden tener posiciones políticas más firmes de oposición, la mayoría busca obtener beneficios pragmáticos. Sin embargo, al revisar el decálogo de medidas propuestas en el Pacto, surgen dudas sobre cómo se implementarán las reducciones de gasto público y otros ajustes prometidos. La falta de detalles concretos sobre la ejecución puede socavar la credibilidad del Pacto. Pero la suerte de Milei parece estar más ligada al desempeño económico del país, reflejado en el valor del dólar, el riesgo país y otras variables económicas, que a los resultados del Pacto de Mayo en sí.

—¿Es posible medir, a través de los estudios que realizan en la consultora, qué características o qué elementos debería reunir hoy la oposición o un posible líder opositor?

—Hay como un mito, que no digo que no se vaya a confirmar, pero hay una leyenda hoy de que la sociedad sólo quiere liderazgos como el de Milei. No importa la orientación política, pero quiere Milei o imitadores de Milei. Entonces muchos dirigentes de distintos espacios políticos imitan lo que hace Milei. No importa si son peronistas, libertarios, radicales, todos quieren ese formato, todos dicen las cosas así, violentamente, de frente. Pero yo no tengo tan claro si cuando la sociedad elige la alternativa a un líder de estas características, elige un líder con las mismas características. Claramente, sí hay un rasgo de la época que la sociedad busca, líderes que se le parezcan. Es decir, líderes que se visualicen como transparentes, sinceros, que digan la verdad. Pero vos podés ser sincero y ser tranquilo. A Trump le ganó Biden. Porque ahora todos se ríen por el último debate, pero fue el mismo Biden que le ganó a Trump hace cuatro años. A Bolsonaro le ganó Lula. No siempre a los liderazgos disruptivos, polémicos, controversiales, los reemplazan líderes iguales que ellos. Por lo tanto, es difícil hoy pensar eso, porque todavía no está consolidada esa demanda.

—Recientemente en Europa los líderes de derecha que estaban primeros en las encuestas fueron derrotados en las elecciones ¿Cree que esta tendencia se puede trasladar a la Argentina?

—En Inglaterra pasó después de 13 años de gobiernos conservadores. En Francia lo que funciona desde hace tiempo es un cordón republicano, cordón democrático, esa idea de que parece que va a ganar Le Pen o el partido de Le Pen y de repente lo frenan las mayorías que defienden los valores de la república. Acá eso ya no pasó. El votante antiperonista cree que es tan riesgoso para la república Milei como el peronismo, entonces prefiere votar a Milei. El votante gorila prefiere votar a Milei antes que votar al peronismo. Entonces ese cordón acá ya no funcionó. Lo que sí puede pasar, como pasa siempre, es que en un momento se va a armar una alternativa y que probablemente esa alternativa exprese un proyecto diferente al de Milei.

—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) y le damos la posibilidad de cerrar con un comentario final.

—Primero quiero agradecer, porque tengo un lindo vínculo con la Editorial Perfil porque siempre me llaman, me hacen entrevistas. Además,, cuando yo salí al ruedo de esta actividad fue uno de los primeros espacios que me entrevistaron, estuve ahí en la sede de ustedes en Barracas, en ese espacio editorial tan lindo que tienen. Por último, yo creo que a los procesos políticos hay que darles tiempo, pero no tiempo en el sentido de que hay que tenerles confianza, hay que darles tiempo porque no evolucionan con la ansiedad que tiene el periodista que quiere que el suceso pase en el día. Tienen un nivel de maduración más largo y la opinión pública no se mueve tan rápidamente como se mueven las noticias, al ritmo del breaking news. En general, tienden a ser más estables y se modifican lentamente con el tiempo. Por supuesto, a veces hay acontecimientos que detonan cambios abruptos, pero probablemente son cambios que se vienen cocinando previamente por alguna razón. Así que démosle tiempo a la política.

Alejandro Ezequiel Castriota, Kristel Freire y Juan Manuel López

Estudiantes del Posgrado de Periodismo de Investigación

Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA)