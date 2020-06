Espionaje ilegal | Marijuan rompió el silencio: "El juez Villena no fundamenta porque se quiere quedar con todo"

La causa de espionaje ilegal que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, tiene un condimento extra que es la guerra abierta entre ese juzgado y Comodoro Py para quedarse con la investigación completa, es decir el espionaje más los atentados del 2018 contra el exfuncionario José Luis Vila. En aquel momento todas las medidas de prueba las llevó adelante el fiscal Guillermo Marijuan, quien ahora disputa con Lomas la competencia de la causa. Más allá de lo estrictamente judicial, la lectura que hace la política es que la lucha es por tener el control de una causa que involucra a espías, lo cual puede traer consecuencias de todo tipo, no solo a jueces sino también a fiscales y periodistas.



PERFIL: - Tras el fallo de la Cámara Federal, ¿cómo sigue la causa que tiene el juez Villena?



Guillermo Marijuan: - Todo lo que está aconteciendo es un tema procesal. Nosotros desde el año 2018 teníamos una investigación que acumula varias intimidaciones que hace referencia haber sufrido José Luis Vila, exfuncionario de Defensa y que había estado en Secretaría de Inteligencia. Esas intimidaciones se pueden resumir en un panfleteo que se hizo en su lugar de trabajo, una fotografía que recibió en su celular que entendió como intimidación y la colocación de un explosivo en su anterior domicilio. Avanzamos bastante en esas investigaciones y conseguimos un video donde se ve una persona trasladando todo hasta poco antes de su instalación. Para el mes de diciembre Vila hace saber en la fiscalía como en el juzgado que una persona en Lomas de Zamora que había referido conocer del hecho. Es todo lo que sabíamos desde Lomas. Ahora Villena nos pidió la investigación y yo me opongo a ese pedido. El juez Ramos hace lugar y yo apelé. Ahora la Cámara me dio la razón para que la causa esté en Capital. Porque si vos tenes conocimiento de un hecho que se investiga en otra jurisdicción y eso no lo pudo desconocer el juez Villena. Ahí, inmediatamente tenes que hacer extracción de testimonio y poner a disposición de la fiscalía o juzgado. Eso fue hace 5 meses.



- ¿Por qué cree que no lo hizo?



- Lo que yo digo en la causa es que debió extraerlos y mandarnos a nosotros para que podamos avanzar en nuestra investigación. Además, esto aconteció en Capital Federal. Nada que tenga que ver con Vila aconteció en Lomas de Zamora.



- La semana pasada, el juez allanó los domicilios de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri. ¿Podía hacerlo?



- Es evidente que no estaba aún notificado de la resolución. El juez Ramos no lo hizo porque debía dejar pasar 10 días por algún recurso de Casación que podría presentarse, que era incomprobable. El fin de semana observé que se publicó un tuit del diputado Leopoldo Moreau que decía que yo tenía interés de sacar la causa de Lomas y traerla y eso era una maniobra, no sé qué contenido le da. Es absolutamente descabellado. Nosotros lo que hacemos es pedirle toda la causa a Villena. Nadie conoció más de tres fojas que mandó a la Justicia Federal. Todo lo que tiene que ver con el espionaje en modo alguno yo voy a minimizar y no sé qué otras cosas estará investigando. Nosotros las desconocemos por completos. El propio Juez Ramos le pidió que ampliara los fundamentos y lo hizo de manera muy escueta. Y después la Cámara Federal le pidió conocer el alcance de lo que estaba investigando y se negó a mandar copias. Entonces es evidente que si nosotros no conocemos y él nos está diciendo que tiene algo, le tenemos que pedir la causa. Cuando esto se resuelva verá que tiene que mandar.

- La sospecha del kirchnerismo es que Comodoro Py actúa en consonancia con sectores de inteligencia y un sector político que armó este aparato político-judicial.



-La verdad es que por supuesto yo también leo las noticias. Cada uno tiene el más amplio derecho a manifestarse como quiera y sobre todo en las causas donde se tiene que defender y más si es querellante. Yo desconozco el alcance que le quieren dar a esto. Solo te puedo decir que es una causa donde a una persona que le colocaron una bomba nosotros estábamos investigando y un juez de otra jurisdicción dice tener la manifestación de una persona que se hace responsable de eso. Es obvio que me lo tiene que mandar a mi que estamos desde 2018 investigando esto. El juez tiene otro punto de vista. Le contesté que no y hubiera correspondido que nos muestre porque se quiere quedar con la investigación. Como no lo hizo y así lo entendió otro fiscal e instancias superiores. Nuestra investigación es anterior.



- Con todo lo que avanzó Villena, de espías y mensajes...



- (Interrumpe) No vi nada yo. Yo lo único que conozco de la investigación es lo que publica el periodismo. Porque reitero, a mi lo único que me dice Villena en tres carillas en un pedido de inhibitoria es que tiene un narcotraficante que en la tercera declaración que realiza un abogado llamado Melo le habría encargado llevar un explosivo a Capital. Yo le digo que si tiene ese material me lo tiene que dar a mi causa. No fundamenta porque se quiere quedar con todo, con mi causa y otros hechos más.



- Quedan otras instancias judiciales para saber quién se queda con la causa.



- Ahora se abre un tema procesal que es el siguiente. Como resultado del fallo de la Cámara, yo le estoy diciendo que nos mande la causa. Cuando él reciba el pedido, porque Ramos deja pasar estos días que te comenté, deberá darle vista a las partas. Ahí hay querellantes, imputados y la fiscal general de Lomas de Zamora. Alguna de las partes podrán no estar de acuerdo. Y ahí deberá resolver Villena.

- Villena dirá que se queda con la causa, seguramente.



- Alguna de las partes puede apelar e irá a la Cámara de La Plata. Si el pronunciamiento es contrario a la Cámara Federal, deberá resolver la Cámara de Casación Penal.



- Ahora, para esto falta. En el mientras tanto el juez Villena puede seguir avanzando.



- Por supuesto. Nosotros estamos pidiendo la inhibitoria del juzgado y una serie de medidas de prueba que tienen que ver con la causa de Vila, inclusive su declaración porque nosotros no perdimos la competencia de la investigación.



- Hay quienes plantean que esta causa en Lomas es un avance del kirchnerismo para buscar impunidad. ¿Usted lo cree así?



- Yo ese juicio de valor no lo puedo hacer. Solo puedo decir que teníamos una investigación anterior y la estamos pidiendo. El alcance tiene que ver con lo que no nos muestra Villena respecto de Vila.