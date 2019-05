Acciones de Estados Unidos cierran a la baja por la tensión comercial prolongada

Vildana Hajric y Elena Popina

Las acciones estadounidenses cayeron el miércoles debido a la tensión comercial, y la Casa Blanca dijo que se está preparando para incluir a más tecnológicas chinas en la lista negra. El dólar y los bonos del Tesoro se mantuvieron firmes tras la publicación de las actas de las reuniones de la Fed, que enfatizaron un enfoque paciente hacia los cambios en la tasa de interés.

El índice S&P 500 cayó por tercera vez en las últimas cuatro sesiones; las acciones tecnológicas están bajo presión por los últimos acontecimientos en la guerra comercial con China. Los mercados continúan volubles a medida que los inversionistas reaccionan a las salvas casi diarias en el conflicto, tratando de evaluar el nivel de daño que tendrían sobre el crecimiento y las cadenas de suministro. Las actas de la Fed frenaron las perspectivas de tasas más bajas este año, con un ligero peso en los mercados de acciones, ya que los futuros de los fondos federales mostraron una ligera disminución en las probabilidades de un recorte de tasas.

Caption

"Es como un médico: lo primero es no hacer daño", dijo Michael Kushma, director de inversiones de renta fija global de Morgan Stanley Investment Management, después de que se publicaron las actas. "Entonces, si no se sabe exactamente qué hacer, no se hace nada. No se prescriben medicamentos si no se sabe cuáles serán las implicaciones. Así que creo que es fácil para ellos justificar no hacer nada durante un período prolongado de tiempo, sin cambios importantes en la política fiscal o la política comercial".

Las acciones de energía cayeron junto con los futuros del crudo luego de una acumulación inesperada en las reservas de petróleo y gasolina de EE.UU., mientras que las acciones minoristas disminuyeron debido a las decepcionantes ganancias de Lowe’s Cos. y Nordstrom Inc.

Guerra comercial entre Estados Unidos y China: impacta en los mercados y preocupa a Argentina

Las acciones minoristas e inmobiliarias lideraron una caída en el indicador Stoxx Europe 600. Los rendimientos de los bonos de Rusia a 10 años cayeron a su nivel más bajo desde la crisis monetaria de los mercados emergentes en agosto pasado, después de que el Ministerio de Finanzas dijo que consideraría volver a las subastas limitadas de bonos. La libra extendió su caída y los bonos del gobierno británico repuntaron por la presión para que la primera ministra, Theresa May, renuncie en cuestión de días.