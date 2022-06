Acciones vinculadas con criptomonedas se hunden por la caída del Bitcoin

Las acciones relacionadas con criptomonedas se desplomaban el lunes luego de que el bitcóin se hundiera a su nivel más bajo en 18 meses en medio de una profunda liquidación de activos de riesgo y después de que un prestamista de criptomonedas suspendiera los retiros de su plataforma.

MicroStrategy Inc., que en los últimos dos años ha acumulado más de 129.000 tokens de bitcóin, lideraba el desplome, cayendo hasta un 28%, su mayor caída desde 2017.

Otras acciones relacionadas con criptomonedas, como Marathon Digital Holdings Inc., Riot Blockchain Inc. y Coinbase Global Inc., también experimentaban caídas descomunales de al menos un 15% cada una. El índice MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, que mide los 100 activos digitales más grandes, llegó a hundirse un 15%.

La brusca contracción del bitcoin se produjo luego de que el prestamista de criptomonedas Celsius Network Ltd. señalara que pausaría los retiros, swaps y transferencias en su plataforma. En las últimas semanas, han surgido preocupaciones en torno a la sostenibilidad de los altos rendimientos ofrecidos por la empresa tras el colapso de la moneda estable terraUSD (UST), que prometía rendimientos de hasta el 20% a los depositantes.

¿Qué pasa con el Bitcoin? Se desploma por debajo de los US$ 24.000

“Los fanáticos de las criptomonedas se han acostumbrado a los movimientos volátiles, pero estas montañas rusas son cada vez más difíciles de soportar”, dijo Susannah Streeter, analista sénior de inversiones y mercados de Hargreaves Lansdown. “Dado que la era del dinero barato está llegando rápidamente a su fin, los operadores se están volviendo mucho más reacios al riesgo y le están dando la espalda a los criptoactivos”.

Las acciones relacionadas con criptomonedas han estado bajo presión durante meses debido a que las perspectivas de tasas de interés más altas, una posible recesión y el colapso del ecosistema terra/luna en mayo afectaran considerablemente la confianza de los inversionistas. El índice CoinShares Blockchain Global Equity, que monitorea a 49 empresas de todo el mundo con exposición a las criptomonedas, ha caído más del 38% en lo que va del año, rumbo a su peor desempeño anual en registros.

Criptomonedas en baja: ¿es buen momento para invertir?

Si bien los activos de riesgo en general cotizaban a la baja el lunes por la mañana, la caída de las acciones de criptomonedas se ha visto exacerbada por la rápida caída de los precios del bitcóin. El activo digital más grande del mundo se hundió hasta un 15% y traspasó el nivel de US$24.000 al caer por séptimo día consecutivo.