¿Qué pasa con el Bitcoin? Se desploma por debajo de los US$ 24.000

La criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado, Bitcoin (BTC), se desplomó este lunes por debajo de los USD 24.000, lo que representa un mínimo de 18 meses en los principales exchanges como CoinBase y Binance.

El panorama es oscuro. En los últimos 30 días, el valor del BTC cayó aproximadamente un 25%. En los primeros seis meses del 2022, el precio del famoso token decreció un 50% pasando de un promedio de US$ 60.000 a menos de US$ 30.000.

En línea con la cantidad de señales de venta que proyectaban los indicadores técnicos, la divisa bajó sus niveles de soporte de US$ 29.500, 28.500 y 26.500, y registró un mínimo de varias semanas por debajo de los US$ 25.500, de la mano con los mercados financieros tradicionales bajistas.

El Bitcoin cae por debajo de los US$ 25.000, en la zona de "Bear Market"

Este lunes el Bitcoin cayó más del 13,5% situándose por debajo de los US$ 23.000, su nivel más bajo en 18 meses, debido a la caída generalizada en los activos de riesgo mundiales y la suspensión de retiros de una plataforma: Celsius Network.

La plataforma estadounidense gestiona más de 11 mil millones de euros en activos de clientes, por lo que anunció que suspendería las retiradas de fondos y no permitirá las transferencias entre cuentas “para estabilizar la liquidez y las operaciones” debido a las “condiciones extremas del mercado”. El anuncio se produce tras una venta masiva de criptoactivos este lunes.

En esa misma línea, Binance, el exchange más importante del mundo, detuvo los retiros de BTC después de la movida que realizó Celsius. Poco antes de las 13 horas en Argentina, la empresa comunicó que la posibilidad de retirar había quedado restablecida, aunque admitió demoras.

El mercado de los activos digitales encriptados se viene sacudiendo en las últimas semanas en medio de una huida en masa de los activos especulativos impulsada por el endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales del mundo, en respuesta la imparable inflación.

El valor de mercado de criptomonedas más amplió cayó desde un pico de 3,2 billones de dólares en noviembre hasta cerca de 1 billón de dólares este lunes.

Temporary pause of $BTC withdrawals on #Binance due to a stuck transaction causing a backlog. Should be fixed in ~30 minutes. Will update.



Funds are SAFU.