CoinX, la supuesta estafa ponzi-cripto promocionada por Javier Milei, bajo investigación por la CNV

Javier Milei está otra vez en el centro de la escena. Esta vez se debe a que apenas asumió como diputado nacional promocionó en sus redes a CoinX, un presunto esquema ponzi que está en la mira de los organismos de control del gobierno por incumplimientos en los pagos y por ofrecer una rentabilidad mensual inédita de entre 5% y 8%.

Las alarmas se encendieron cuando la Comisión Nacional de Valores lanzó esta semana una advertencia a inversores en la que informó que "intimamos a coinxworld.com y/o Coinxworld y al señor Juan Manuel Malaspina al cese de todo ofrecimiento de asesoramiento en inversiones, de negociación y de cualquier otro acto jurídico con valores negociables". Una advertencia similar hubo hace algunos meses cuando estalló el caso Generación Zoe.

Las redes sociales no tardaron en rescatar un video publicado en Instagram donde se lo ve al economista liberal ingresar a las oficinas que Coinx tenía en la Avenida del Libertador al canto de "Hola a todos, yo soy el león", el fragmento de la canción de La Renga que usaba en campaña.

Generación Zoe & Vayo Coin: ¿cómo diferenciar una oportunidad de inversión de una estafa piramidal?

"Tuve el placer de conocer las oficinas de @coinxworld y su equipo. Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles de parte mía así los asesoran con lo mejor", escribió el 18 de diciembre pasado.

En épocas de incertidumbre y crisis económica, que un economista, diputado nacional y renombrado por sus proyecciones políticas recomiende una herramienta de inversión es un dato a tener en cuenta. Sin embargo, de entrada cabe preguntarse por qué ofreció un servicio que ofrecía una rentabilidad a todas luces inédita en el mercado.

Es que esa es una de las características que comparten los esquemas ponzi o estafas piramidales, que tienen lugar cuando una persona recoge el dinero de personas inversoras y lo utiliza para pagar supuestas ganancias a inversores de etapas anteriores en lugar de invertir o administrar el dinero como se prometió. Cuando se corta el ingreso de nuevos inversores, el esquema se cae.

Hablan damnificados y responde el entorno de Milei

El periodista Sebastián Davidovsky emitió en Radio Con Vos el testimonio de dos personas que contaron su experiencia con CoinX. "Lo tomé como una verdad absoluta, siendo que soy un seguidor de Javier Milei. Me animé a hacer la inversión, considerando que un economista que recomienda una empresa de inversiones atrás debe haber un análisis importante que sustente lo que estaba recomendando”, dijo “Lucho”.

Otro de los testimonios radiales fue el de una mujer que contó que comenzó a invertir con su familia a partir de ver que "muchas personas reconocidas, como Yanina Latorre y Pampita o Milei hablaban de la empresa y brindaban confiabilidad". Pero eso cambió "a partir de mayo cuando empezaron a incumplir con los pagos de la rentabilidad y al día de hoy siguen sin darnos una respuesta".

En el entorno de Milei explicaron a PERFIL que el diputado recomendó a los responsables de CoinX cambiar el modelo de negocio y redefinirlo “para que esto no constituyera problemas”. Sumaron que la sugerencia fue "virar" hacia comisiones con bonos, alertándolos sobre los riesgos que implican las inversiones en criptomonedas.

En esa línea, añadieron que el representante de Libertad Avanza no cobró por los posteos en sus redes sociales al tiempo que subrayaron que "no fue el único que lo publicitó, había más personas famosas". Ante la consulta de por qué promocionó a pesar de no haber cobrado, respondieron que “dada la receptividad y celeridad con la que metieron los cambios, de onda les hizo el posteo en IG”.

Apareció la ex esposa de Cositorto: quiere reabrir Generación Zoe

Mientras tanto, crece la preocupación entre los inversores. "Juan", quien pidió estricta reserva de sus datos personales, contó a PERFIL que invirtió alrededor de 200 mil pesos de la venta de una moto y que quiso retirarlos pero aún no pudo. Su situación coincide con la de "Carlos", que entró con la inversión mínima de u$d 500 y la promesa de rentabilidad mensual del 7%. Tampoco pudo y ante la falta de respuesta de la empresa reclamó a través de comentarios en las publicaciones del Instagram @coinx.world.

Tras insistir, contó a este medio que comenzaron a llegarle "amenazas" y muchos mensajes a WhatsApp "de gente que no sé quién es". Si bien ambos todavía no cobraron, el jueves recibieron de parte de Coinx un mensaje informándoles que iban a recibir su dinero pero que debían grabar un video dejando constancia de ello.

En horas de la noche del jueves, la cuenta @coinx.world publicó una decena de videos de inversores: en la mayoría se repiten las palabras de agradecimiento a la empresa, dicen que les informaron que no van a seguir operando y que les devolvieron dinero de forma parcial o total en algunos casos, aunque en otros mencionan que "me dijeron que me van a devolver mi dinero".

El entramado detrás de CoinX

Pese a que la advertencia sobre CoinX fue en los últimos días, desde hace varios meses la lupa de los organismos de control del Estado está puesta sobre la firma.

De acuerdo a un informe elaborado en marzo por la Inspección General de Justicia (IGJ) al que accedió PERFIL, detrás de CoinX habría un entramado conformado por cinco sociedades anónimas de las cuales cuatro fueron inscriptas entre el 27 de agosto de 2021 y el 23 de septiembre del mismo año.

Malaspina durante una entrevista en Todo Noticias.

Se trata de Digital Pelicanoy S.A., Fin American World S.A., S.F. Centro Integral de Estética S.A, L.H. Construcciones del Sur S.A. y Proyectos RRS S.A., esta última inscripta en 2016 y conformada desde agosto de 2021 por Maximiliano Ismael Alberto Cena Castro y Luis Gastón Arteaga como presidente y director suplente, quienes integran y cumplen los mismos roles en Digital Pelicanoy S.A.

Myriam Bregman tildó de "vagoneta" a Javier Milei y dijo que tiene un discurso "delirante"

Asimismo, este medio pudo saber que Cena Castro era uno de los que firmaba los contratos bajo la figura de "mutuante" y presidente de Proyectos RRS S.A. con los inversores que buscaban acceder al sistema CoinX.

El otro nombre que está bajo la lupa es el de Juan Manuel Malaspina, mencionado en la advertencia de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Para ese organismo sería el director de Inversiones de Coinx World.

Malaspina era uno de los que ofrecía los servicios financieros de CoinX, pero surge de la resolución de la CNV que él ni la firma estaban inscriptos en el Registro de Agentes de la CNV. "No lo estuvieron con anterioridad ni se encuentran tramitando la inscripción al mismo", señala el documento.

La misma falta de registro aparece al consultar los Registros Públicos de Idóneos de la Gerencia de Gobierno y Protección al Inversor del organismo. "No se encuentran autorizados a operar en la oferta pública y/o ofrecer la realización de cualquier acto jurídico con valores negociables", indica la resolución en relación a Coinx y Malaspina.

Las inversiones que CoinX ofrecía por WhatsApp.

PERFIL intentó comunicarse con los integrantes de Coinx World y solo tuvo respuesta a través de Instagram donde prometieron una respuesta ante el requerimiento periodístico. Este medio insistió y sólo hubo una confirmación de lectura.

Los antecedentes

La situación en torno a CoinX se suma a una saga que comenzó cuando a comienzos de año el gobierno emitió un alerta internacional por Generación Zoe, la firma presidida por Leonardo Cositorto que ofrecía intereses exorbitantes para inversores. Mientras crecía día a día el tendal de damnificados, la Justicia comenzaba la investigación que tiene al líder del esquema detenido.

Influencers y periodistas que promocionaron CoinX.

La secuencia siguió con Adhemar Capital y luego Vayo Coin, que al día de hoy también tienen una larga lista de inversores a la espera de recuperar, al menos, el capital que invirtieron con la promesa de obtener ganancias.

Además del método ponzi, una característica común entre todos los casos mencionados es que se publicitaban a través de personas influyentes en las redes sociales y, en el caso de Zoe, a través de entrevistas en televisión y coaching ontológico.

Pampita, Marcelo Tinelli, José María Listorti, Zaira Nara y Ángel de Brito fueron solo algunos de los que pusieron la cara para promocionar las inversiones.