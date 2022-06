Myriam Bregman acusó de “vagoneta” a Milei y de sostener un discurso “delirante”

“Toda la espuma que levantaron ayer se va a empezar a diluir", afirmó la diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, sobre el debate de la boleta única que obtuvo ayer media sanción en el Senado. La legisladora también se refirió a Javier Milei como un “vagoneta” que no se anima a dar debates.

"Milei es bastante vagoneta, no aparece jamás a dar un debate en las comisiones", sostuvo Bregman en diálogo con Nobleza Hormiga por Radio La Patriada. "Más vale que done el sueldo", ironizó y cuestionó: "¿Cómo vas a dolarizar sin dólares? El discurso de los libertarios es delirante".

"Lo que se votó es impracticable con el sistema electoral actual", indicó justificando su postura sobre el proyecto de boleta única. “Ayer se terminó votando algo que fue elegido por la oposición de derecha para unificarse y romper las fronteras de Juntos por el Cambio y conseguir alinear otros bloques", analizó.

"Nosotros lo dijimos desde el primer momento, así no se puede discutir", comenzó y detalló: "Se estaba aislando un elemento -la boleta- de un sistema electoral mucho más amplio que tenía otros problemas y que no se discutían". "Cuando la gente vea que va a haber dos urnas, dos boletas, que una va a tener que ir con una lupa para ir a buscar su candidato, creo que toda la espuma que levantaron ayer se va a empezar a diluir", manifestó.

Para Bregman la boleta única no “transparenta el sistema”. "Decir que en Argentina no hay trampa electoral o que no se roban boletas es como volver a Narnia, no lo puede sostener nadie ¿Esa es la prioridad o le importa solo a la dirigencia política?", recalcó.

“Lo peligroso de Milei es el aire que le dan”

Myriam Bregman lamentó que tanto peronistas como integrantes de Juntos por el Cambio “utilizan” la imagen de Javier Milei a su favor. “Desde un sector del peronismo se creen muy vivos porque lo usan para sacarle votos a Juntos por el Cambio y, a la vez, desde un sector de Juntos por el Cambio lo usan para poner en caja a Larreta”, destacó.

La legisladora subrayó: "El rol que se les da a los libertarios está completamente sobrevaluado". "Están alineados con Juntos por el Cambio, no son gente que tenga vuelo propio", indicó. "Hay que demostrar que no hay libertad si vos tenés que vender un riñón, eso no es libertad, es esclavitud”, concluyó.

“Acá son todos vivos y aparecen estas figuras imponiendo esas ideas terribles”, destacó. “Lo que hay que combatir son esas ideas profundas que expresa una derecha ultra conservadora que tiene su referencia en Donald Trump, o en el menemismo en la Argentina”, concluyó.