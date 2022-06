Quién es y cómo trabaja uno de los principales armadores de Milei en Córdoba

“Nosotros tenemos como objetivo que la presidencia del 2023 esté ocupada por un liberal. Hoy quien mejor expresa eso es Milei. Entonces estamos construyendo eso, buscando gente, estructura, fiscalizadores, evangelizadores. Me gusta mucho la palabra evangelizar porque el liberalismo ha cooptado muy bien las redes, pero en todo lo que es política tradicional, hablar con la gente, nos ha quedado ese agujero. Nos falta crecer en los barrios, en el territorio”.

La definición es de Francisco Pendas, quien hoy es uno de los principales constructores y armadores de la estructura y de la militancia que apoya al diputado y precandidato a presidente Javier Milei.

Lo hace desde la juventud del Partido Demócrata en Córdoba, uno de los espacios que se unieron a la Libertad Avanza y que en la provincia cederá su sello para la propuesta libertaria. El partido local ganó titulares en los últimos días porque buscó dar un batacazo que terminó en papelón: para reforzar la precandidatura a gobernador del interventor del partido, Rodolfo Eiben, anunciaron que se sumaba Carlos “El Negro” Álvarez como vice. Pero al parecer el anuncio fue muy apresurado. Menos de 24 horas después el humorista terminó bajándose: “No es lo mío”, confesó.

Más allá de ese episodio, entre demócratas y libertarios se entusiasman con el horizonte: “las propuestas de Milei prenden y son agenda. Expresan lo que la gente dice y necesita. Es un movimiento transversal, hoy vemos gente de todas las edades, de todos los credos, de todos los extractos sociales que apoya a Milei. Pero nos faltan referentes a medida que nos alejamos de los puntos más céntricos de las ciudades”, plantea Pendas.

Pendas es porteño de nacimiento y uno de los hijos de la empresaria, ejecutiva miembro del directorio de grandes firmas y economista Diana Mondino. Tiene 30 años y volvió a Córdoba para sumarse a la empresa familiar, el Banco Roela. Licenciado en Administración de Empresas, se hizo cargo de una de las unidades de negocio más exitosas del banco: la plataforma Siro, un desarrollo de gestión y automatización de cobranzas que tiene más de 50 mil clientes y que es muy popular entre firmas desarrollistas, urbanizaciones y consorcios para, por ejemplo, el cobro de expensas.

Pensamiento. Ante la incongruencia filosófica que supone la alianza entre un espacio conservador como el partido demócrata y un economista que define al Estado como el enemigo principal, Pendas define: “Lo que veo con Milei es un porcentaje enorme de coincidencias. Para mí hay que ir a una reducción del Estado, que se concentre en defensa, seguridad, Justicia, infraestructura y educación hasta el nivel secundario. Hay que priorizar ciertas cosas. Sobran la mitad de los ministerios, cuanto más grande es el Estado, más ineficiente. Menos Estado es más libertad”.

Y toma una de las postas en debate: “Cuando Milei plantea lo de la dolarización es porque estamos sometidos al peso. No vemos que el dólar sea la solución, vemos que el peso es el problema. Nos hemos intoxicado con el peso que fue la herramienta por la cual nos cobran impuestos por los desfasajes administrativos que tiene la política. Argentina, de los últimos 70 años, tuvo más gastos que ingresos en 60. El Estado se está llevando participación de tu salario, es el socio escondido que se lleva esa participación. Eso es el gobierno. Por eso las diferencias con Milei son matices”.

Construcción. A la hora de describir cómo es el proceso de construcción en Córdoba explica: “El liberalismo a diferencia de otros movimientos es bastante anárquico. Somos gente que, como principio, tenemos al individuo por sobre el grupo. En base a eso empezamos a bajar al llano muchas de las ideas de Milei que siempre marcan la agenda. Es importante que nuestra estructura sirva de contención para explicar su discurso”.

Y detalla: “En Córdoba hay un movimiento liberal enorme, hay muchos partidos en formación. Todavía estamos bastante atomizados. Tenemos reuniones semanales con la juventud. Hay un grupo de 5, 6 armadores y luego 250, 300 evangelizadores. Es un número importante. La idea con ellos es que le comenten a sus padres y abuelos quien es Javier Milei y qué es el liberalismo. Queremos que hablen con sus familias sobre el rol del Estado. Creo que es el momento de repensar a nuestra clase política. Esta ´rebeldía´ nuestra es el camino a seguir”.

-¿Van a entrar en los barrios?

-Hoy la intención de voto de Milei es entre el 20% y el 25%. En los estratos sociales más bajos esos números suben. Son datos. Eso se explica porque cada vez somos más pobres y las ganas de irse son mayores. El único que lucha contra ese status quo es Milei. Estamos hablando con muchos espacios, referentes y dirigentes. En los lugares más carenciados están muy presentes los que prometieron que la solución era subsidiarle la existencia a la gente y que se resignen a vivir del Estado. Ahora la gente se da cuenta de que la contraprestación de que te regalen cosas es que no tenés futuro. Eso llegó hoy. Ahí vamos.

“Puede no haber candidato a gobernador”

Pendas elige el pragmatismo al plantear la propuesta electoral en Córdoba: “Hay que ser sinceros. Los referentes del liberalismo están en Capital Federa. La idea es tener una propuesta propia para la provincia, pero es muy, muy probable que el escenario se polarice y nadie quiera votar una tercer opción. Puede no haber candidato a gobernador, pero vamos a construir para tener la mejor lista de diputados y aportar votos a Milei. El objetivo es presentar un candidato competitivo a gobernador, pero si hay mucha polarización tenemos que ser humildes y no presentarnos. Sería contraproducente”.

Piloto y timonel

Ejecutivo y licenciado en Administración de Empresas, el armador joven del liberalismo en Córdoba no solo mira planillas con los números en el Roela. “Le dedico mucho a la lectura, me gusta mucho la historia y estudiar los grandes imperios. Juego al golf, soy piloto de avión, aunque hace un tiempo que no vuelo. Y soy timonel, me gusta mucha navegar”.