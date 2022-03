“El Partido Demócrata de Córdoba apoyará a Javier Milei en el 2023”

Decidido a jugar fuerte en el 2023, Javier Milei comenzó a paso firme el armado nacional de su candidatura a presidente de la Nación. En ese sentido, en la semana se conoció que el libertario selló una alianza con el Partido Demócrata a nivel nacional, que se extenderá a Córdoba. Bajo la conducción, en esta provincia, de Rodolfo Eiben, los demócratas reconocen el entusiasmo que les genera apoyar a Milei, hoy por hoy uno de los políticos con mejor imagen positiva en el país.



En ese sentido, en diálogo con Política Córdoba, Eiben reconoció que están abiertos a la llegada de las diferentes expresiones republicanas y libertarias que hoy conviven en la provincia. Sin embargo, puso de manifiesto que en Córdoba el Partido Demócrata es el único reconocido por la Justicia Federal y en condiciones de prestar el acompañamiento que Milei necesita, por lo que no puede ser puesto -con 113 años de historia-, a la altura de organizaciones que “se presentan como un partido pero no pasan de ser un movimiento político que adhiere a Milei”. “El Partido Libertario, por ejemplo, no es un partido político y eso confunde al electorado, porque no son un partido político formalmente constituido como indica la ley y la Constitución”, añadió.



“Vamos a llevar al Partido Demócrata al escenario político provincial, ya se está conformando en toda la provincia”, sostuvo Eiben, quien además mencionó entre sus dirigentes a Roque Fernández, Mauricio Jaitt, el economista Francisco Pendas, además de Inés Marcuzzi y María Ángeles Cáceres, entre otros.



Respecto a la posibilidad de algún tipo de confluencia con Juntos por el Cambio, Eiben señaló que por el momento “no hay ningún contacto con esos sectores” y enfatizó que “nosotros no andamos atrás de ningún cargo público ni de ningún contratito”.

“Tenemos nuestros candidatos por lo que no sabemos cuáles podrían ser los puntos en común con referentes de esa fuerza”, como Patricia Bullrich o Luis Juez.



Por último, Eiben sostuvo que ya recibieron intentos “de querer cooptar nuestro partido pero no nos prestamos a ese tipo de cosas”. “Una fuerza política nos ofreció que si accedíamos a alguna alianza en el futuro podríamos compartir algún contrato o algunos cargos: eso para nosotros es la vieja política y en vez de acercarnos nos ahuyenta. Estamos para cambiar la matriz de la vieja política en Córdoba y no nos vamos a someter a los viejos vicios de la política”, finalizó.