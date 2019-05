El ajuste monetario se dificulta y pone piso a la tasa de interés

Ignacio Olivera Doll

El Banco Central de la República Argentina enfrenta cada vez más dificultades para cumplir con la meta monetaria que se fija para fin de cada mes a medida que la inflación implica una mayor necesidad de dinero de los argentinos.

Así, luego de siete meses de estar en una posición holgada para cumplir la meta, mayo es el primer período en que la cantidad de dinero se encuentra levemente por encima del nivel máximo que se fijó de ARS 1,3 billones.

Con el fin de cumplir con esta meta, la entidad que conduce Guido Sandleris necesitaría absorber aún más pesos en lo que queda de esta semana, por lo que encontraría una limitación para bajar su tasa de interés de referencia, que hoy está en 70,82% anual.

"No hay margen de expansión", dice Federico Furiase, director de la consultora Eco Go. "En este contexto se le va a hacer difícil al Banco Central seguir bajando la tasa de interés, aunque no haya presión cambiaria".