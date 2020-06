Italia post pandemia: levantar la economía será un gran esfuerzo

Alessandra Migliaccio

Italia debe volver a capacitar a los trabajadores, y no solo protegerlos, si quiere recuperarse del posible daño estructural causado al mercado laboral por la pandemia de coronavirus, dijo Andrea Malacrida, quien dirige la unidad italiana de la empresa de empleo temporal Adecco.

De una fuerza laboral de aproximadamente 23 millones en Italia, no se renovaron alrededor de 3 millones de contratos, particularmente en sectores como el turismo, el entretenimiento y áreas similares que sufrieron un particular impacto por el estricto cierre de negocios y aislamiento de personas del país, dijo Malacrida, cuya compañía tiene 350 oficinas por la península

“Fue una masacre para los contratos temporales”, dijo. “Ahora, lo importante es seguir adelante, los ceses de trabajo temporales o las ayudas económicas no son suficientes, necesitamos capacitar a las personas, crear nuevas habilidades y crecimiento para reemplazar los trabajos que no vuelven. Hasta ahora, el Gobierno no ha hecho lo suficiente en este frente, y podría afectarnos en el futuro”.

Italia, uno de los núcleos iniciales del virus en Europa, impuso un aislamiento regional a finales de febrero antes de aplicarlo a todo el país a principios de marzo. El Gobierno comenzó a relajar sus restricciones desde el mes pasado.

El cierre de las empresas provocó una disminución del 5,3% del producto interno bruto en el primer trimestre.

“Habrá algunos trabajos nuevos disponibles, por ejemplo, personas para controlar la nueva normalidad con el virus, tomar la temperatura, asegurarse de que las personas siguen las instrucciones, para garantizar la logística en el nuevo entorno”, dijo el responsable de Adecco Group Italy. “Algunas áreas están creciendo como actividades digitales y, por supuesto, entregas de todo tipo”.

El Banco de Italia anticipa que la economía se contraerá entre el 9,2% y el 13,1% este año, lo que podría aumentar el total de deuda masiva del país a más del 150%. El Gobierno ha aprobado dos paquetes de estímulo fiscal desde marzo por un valor total de 75.000 millones de euros (US$85.000 millones) para apoyar a las empresas y los trabajadores afectados por la pandemia. Los líderes italianos han reconocido que se necesitará más, particularmente para ayudar a mantener en marcha los programas de cese temporal de empleo.

Malacrida dice que la ayuda ha ayudado a suavizar el golpe, pero hay muchas dificultades, pese a que anticipa un repunte en la fuerza laboral.

“Hay casos en los que la digitalización realmente ha reducido la fuerza laboral, las personas se han dado cuenta de que las actividades realizadas en las oficinas se pueden hacer de forma remota, o que una clase de 12 individuos en persona puede convertirse en una de 50 en línea, y están reduciendo el personal, o tal vez ya no necesitan alquilar grandes oficinas, solo alquilar una planta”, señaló. “Estos son cambios que podrían ser duraderos”.