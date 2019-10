Apple eleva hasta un 10% producción de iPhone 11, según Nikkei

Debby Wu y Vlad Savov

Apple Inc. dijo a sus proveedores que aumenten la producción de su última gama de iPhone 11 hasta en un 10% para cumplir con las ventas más sólidas de lo esperado de los nuevos teléfonos, informó Nikkei Asian Review, que aseguró una fuerte demanda para el dispositivo más importante de la compañía.

El incremento en la producción sumaría entre 7 millones y 8 millones de unidades a lo que la compañía con sede en Cupertino, California, había planeado inicialmente, dijo Nikkei citando fuentes anónimas. Las acciones de los proveedores de Apple desde Murata Manufacturing Co. y Alps Alpine Co. en Tokio a AAC Technologies Holdings Inc. en Hong Kong subieron tras el informe. Un portavoz de Apple en Japón declinó hacer comentarios.

Las acciones de Apple cayeron un 1,2% a las 6:24 a.m. en Nueva York durante las operaciones previas al mercado.

No es inusual que Apple incremente gradualmente los pedidos, ya que calcula la demanda después de los lanzamientos y la eleva hasta la temporada de compras navideñas. La compañía estadounidense se estancó con una proyección previa de ventas de hasta 75 millones de nuevos iPhones en el segundo semestre, dijeron personas familiarizadas con el asunto, quienes solicitaron no ser identificadas por discutir estimaciones internas.

No obstante, el director ejecutivo, Tim Cook, ha dado señales de fuertes ventas iniciales del producto más rentable de su compañía que estimulan las expectativas de que la demanda del iPhone 11 se mantiene a pesar de la debilidad global en la demanda de teléfonos inteligentes. Cook dijo el viernes al diario francés Les Échos que preveía un nuevo ciclo de crecimiento en el mercado.

Las importantes mejoras en la cámara del iPhone, incluida la incorporación de una nueva lente ultraancha para mejores fotos arquitectónicas y turísticas, junto a una mejor duración de la batería y una mayor durabilidad pueden haber hecho eco en los consumidores. Y la decisión de reducir US$50 en el precio inicial del iPhone 11, a US$699, también puede haber atraído a consumidores más conscientes del presupuesto en una economía global más débil.