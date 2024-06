Apple repliega sus servicios financieros internos y cierra el programa Pay Later

Apple Inc. está cerrando su programa Pay Later, que permitía a los clientes realizar compras a plazos, lo que marca un retroceso en los esfuerzos por ofrecer más servicios financieros internamente.

La compañía dijo el lunes que ya no ofrecerá préstamos para Apple Pay Later, que permitía a los usuarios pagar compras de hasta US$1.000 en cuatro cuotas. El fabricante del iPhone tomó la medida después de anunciar que los servicios de terceros, como los de Affirm Holdings Inc. y Citigroup Inc., se integrarían en su próximo software iOS 18.

“A partir de este año, los usuarios de todo el mundo podrán acceder a préstamos a plazos ofrecidos a través de tarjetas de crédito y débito, así como a prestamistas, al realizar el pago con Apple Pay”, dijo un portavoz en un comunicado. “Con la introducción de esta nueva oferta global de préstamos a plazos, ya no ofreceremos Apple Pay Later en EE.UU.”.

Apple lanzó su programa Pay Later en EE.UU. el año pasado utilizando una plataforma interna. Por primera vez, la misma Apple emitió los préstamos a los clientes a través de una nueva filial. Pero todavía dependía de Goldman Sachs Group Inc y MasterCard Inc. para ayudar a gestionar el proceso.

Los nuevos servicios de iOS 18 estarán disponibles a nivel mundial a través de la plataforma Apple Pay de la compañía. Y los usuarios con préstamos vigentes seguirán pudiendo gestionarlos dentro de la aplicación Wallet, dijo Apple.

“Nuestro enfoque sigue siendo brindar a nuestros usuarios acceso a opciones de pago fáciles, seguras y privadas con Apple Pay, y esta solución nos permitirá llevar pagos flexibles a más usuarios, en más lugares en todo el mundo, en colaboración con los bancos y prestamistas habilitados en Apple Pay”, dijo la compañía.

