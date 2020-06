Bancos le dan un breve respiro a Wirecard mientras evalúan daño

Steven Arons

Wirecard AG obtuvo un breve respiro de los prestamistas de su línea de crédito renovable de 1.750 millones de euros (US$2.000) después de que los bancos decidieran evaluar la viabilidad a largo plazo de la compañía antes de pedirle que pagara el préstamo.

La firma de asesoría FTI Consulting está monitoreando el cumplimiento de Wirecard con los términos del préstamo a medida que los prestamistas revisan los documentos y hablan con las partes interesadas, incluidas Visa Inc. y MasterCard Inc. para decidir cuál es la mejor manera de asegurar el mayor pago, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Se espera que el acuerdo de detención dure poco antes de que los prestamistas tomen una decisión final, dijeron las personas, pidiendo que no se los identifique debido a que la información es privada.

A principios de esta semana, Wirecard dijo que 1.900 millones de euros (US$2.150 millones) que anteriormente informaba como efectivo en su balance general probablemente no existan, lo que desencadenó un colapso en las acciones y una investigación criminal sobre cómo desapareció el dinero. Las revelaciones se están extendiendo por todo el sistema financiero y cerca de 15 prestamistas ahora lidian con el alcance de las pérdidas potenciales. ABN Amro Bank NV, Commerzbank AG e ING Groep NV se encuentran entre los principales bancos que han otorgado a Wirecard alrededor de 1.600 millones de euros en préstamos del total de la línea de crédito, informó Bloomberg.

Las acciones de Wirecard se han derrumbado y el expresidente ejecutivo, Markus Braun, se entregó a la policía después de que se emitió una orden de arresto. Pagó la fianza y ya no está bajo custodia. En una indicación del empeoramiento de la situación de la compañía, Moody’s Investors Service retiró las calificaciones crediticias de Wirecard el lunes después de rebajarla en seis niveles a fines de la semana pasada.

El Banco de China, que es un prestamista del grupo, está considerando rescindir el préstamo, informó Bloomberg.

La situación ejerce una enorme presión sobre el director ejecutivo interino, James Freis, para que tranquilice a los socios comerciales de Wirecard. Tiene licencias con Mastercard, Visa y JCB International, a través de las cuales su brazo bancario emite sus tarjetas de crédito. Pero el tiempo se agota rápidamente, mientras trata de garantizar que los clientes continúen sus relaciones comerciales con la empresa alemana.

Un portavoz de Wirecard dijo que la compañía no emitirá declaraciones sobre su situación. Un representante de FTI declinó hacer comentarios.Una de las opciones que ha surgido para los bancos es canjear deuda por capital en la compañía, dijo una de las personas. Wirecard también ha dicho que está considerando vender partes del negocio como un posible curso de acción. Los bonos en euros Wirecard con vencimiento en 2024 cayeron aún más el miércoles, para negociarse a un mínimo histórico de 21,67 centavos de euro.