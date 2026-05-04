El peso colombiano cae tras la sorpresiva decisión del Banco de la República de mantener tasas

El peso colombiano y las tasas a corto plazo cayeron el lunes tras la inesperada decisión del Banco de la República de mantener inalterados los costos de endeudamiento a pocas semanas de elecciones presidenciales cruciales.

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El peso cayó un 1,3% a 3.680 por dólar en la apertura, luego de que los responsables de la política monetaria decidieran mantener la tasa de interés de referencia en el 11,25% el jueves, antes del feriado del viernes, contradiciendo casi todas las estimaciones de una encuesta de economistas realizada por Bloomberg. Los contratos swap a dos años cayeron 34 puntos básicos en las primeras operaciones y las tasas a cinco años bajaron cuatro puntos básicos.

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La decisión unánime pone aún más en peligro la reputación de independencia del banco central entre los inversionistas. La credibilidad de la autoridad monetaria se tambalea tras la decisión del ministro de Hacienda, Germán Ávila, un miembro con derecho a voto de la junta, de abandonar la reunión del banco central en marzo cuando la entidad aumentó las tasas. Amenazó con boicotear la última reunión después de que el banco central pareciera dispuesto a subir las tasas de interés de nuevo.

“La decisión de BanRep de mantener las tasas estables debería presionar a la baja la moneda, ya que las percepciones de interferencia del banco central y una consiguiente pérdida de autonomía están aumentando”, escribieron economistas Deutsche Bank liderados por Francisco Campos en una nota, añadiendo que la próxima votación presidencial es el principal riesgo a corto plazo para el peso.

Los operadores esperaban un aumento de 75 puntos básicos y un mayor ajuste después de que el aumento del presidente Gustavo Petro del salario mínimo en 23% a finales del año pasado avivó la preocupación por la inflación.