La caída del peso colombiano sería una reacción exagerada del mercado

Los operadores han reaccionado exageradamente a una serie de comentarios polémicos del presidente Gustavo Petro y han abandonado el peso colombiano, según uno de los principales pronosticadores de los mercados de divisas de la región.

La moneda se ha desplomado un 20% frente al dólar desde que Petro fue elegido el 17 de junio, el quinto peor desempeño entre más de 140 divisas seguidas por Bloomberg. Eso es demasiado, según Juan Prada, estratega de Barclays Plc. en Nueva York y uno de los mejores pronosticadores de divisas en América Latina este año, según el ranking de Bloomberg.

La inquietud del mercado es fácil de entender. Petro asumió el cargo prometiendo detener la asignación de nuevas licencias para la exploración de petróleo, el producto de exportación más importante de Colombia. Luego, el exguerrillero comenzó a considerar propuestas para emitir deuda para comprar tierras para los pobres, utilizó Twitter para plantear la idea de un impuesto sobre los flujos especulativos de capital y criticó las alzas de tasas de interés por parte del banco central.

Colombia busca un nuevo enfoque en la lucha antidrogas

“El mercado está valorando un cambio sustancial”, dijo Prada. Pero sus “escenarios potenciales son demasiado negativos y solo podrían ocurrir en el mediano plazo”.

El peso repuntó el miércoles, clasificándose como uno de los mayores ganadores entre sus pares de mercados emergentes a medida que el petróleo avanzó y el dólar se debilitó.

Si bien las políticas de Petro hacia las industrias extractivas son una preocupación, dijo Prada, no sucederán de la noche a la mañana. Además, la independencia del banco central no está en riesgo, el gobernador descartó los controles de capital y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha negado los planes de vender deuda en pesos para comprar terrenos. El Gobierno incluso ha anunciado que debido a los resultados fiscales mejores de lo esperado, la nación no necesita acudir a los mercados hasta fin de año.

Aunque los amplios déficits fiscales y de cuenta corriente de Colombia hacen que el peso sea uno de los más vulnerables de la región a las salidas de capital durante episodios de amplia fortaleza del dólar, debería superar a la moneda chilena, según Prada, execonomista del Banco de la República.

Colombia: la Policía quemó más de mil kilos de marihuana y los vecinos terminaron drogados

Prada y su colega Erick Martínez fueron calificados como los mejores pronosticadores de tasas de cambio de divisas de la región en la primera mitad del año, y como los segundos mejores en el tercer trimestre, según datos de Bloomberg.

Prada comparó la caída de los activos colombianos con lo que sucedió en México después de la elección de Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, hace cuatro años.

“AMLO dice lo primero que se le pasa por la cabeza sin medir las consecuencias”, dijo Prada. “En México, el mercado se acostumbró. Poco a poco el mercado puede empezar a acostumbrarse a Petro”.