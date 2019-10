Archivo secreto desclasificado: así era Vladimir Putin como espía de la KGB

Irina Reznik y Henry Meyer

El presidente ruso, Vladimir Putin, era “rápido, disciplinado y meticuloso” durante su época como espía de la KGB, según un perfil desclasificado del temido servicio de seguridad de la Unión Soviética.

“El camarada V.V. Putin mejora constantemente sus estándares ideológicos y políticos”, según el documento exhibido en el Archivo Estatal Central de Documentos Histórico-Políticos de San Petersburgo, la ciudad natal del líder ruso. “Está activamente involucrado en el trabajo de educación del partido”.

El perfil, que también se exhibe en una exposición de Moscú de “figuras destacadas” de la historia rusa moderna, describía a Putin como “moralmente respetable” y señalaba que gozaba de “merecida autoridad entre sus colegas”. También apuntaba que ganó un campeonato de judo en 1978.

Putin entró a formar parte de la KGB en 1975 después de graduarse en la facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado, ubicada en lo que hoy es San Petersburgo, y sirvió como espía durante más de 15 años hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991. Putin solicitó ser oficial de la KGB incluso antes de terminar los estudios, según su biografía del Kremlin.

Sirvió en Dresde, Alemania Oriental, desde 1985 hasta 1990, ascendiendo al rango de teniente coronel durante un período en gran parte sin distinciones, y recibió una medalla de bronce por el servicio al Ejército Popular Nacional de la República Democrática Alemana. Dirigió el Servicio Federal de Seguridad, la principal agencia sucesora de la KGB, en 1998-1999 antes de que el presidente Boris Yeltsin lo nombrase primer ministro y designase como sucesor. Putin fue elegido presidente en 2000.

La valoración de Putin por parte de la KGB, que parece ser de fines de la década de 1970 o principios de 1980, era absolutamente estándar y muestra que no había destacado ni logrado nada en particular, según Alexei Kondaurov, un ex general de la KGB. “Por lo general, escribimos ‘moralmente respetable’ cuando no había nada más que decir”, añadió.

