El CEO de Apple dijo que está impresionado por la capacidad de los empleados para el teletrabajo

Mark Gurman

El lunes, durante una entrevista en The Atlantic Festival, Tim Cook dijo que Apple creó productos, que incluyen nuevos Apple Watches y iPads, que se lanzarán a tiempo este año, a pesar de la necesidad de que la mayoría de los empleados trabajara fuera de la oficina debido al covid-19.

Cook dijo que no cree que Apple “regrese a lo que éramos porque descubrimos que hay algunas cosas que funcionan realmente bien de forma virtual”.

Los comentarios contrastan con las opiniones de otros ejecutivos, como Reed Hastings de Netflix Inc., quien recientemente calificó al trabajo remoto como algo “completamente negativo”, y Jamie Dimon de JPMorgan Chase & Co., quien advirtió de daño duradero si los trabajadores no regresan pronto a la oficina.

Cook dijo que entre 10% y 15% de los empleados de Apple han regresado a la oficina y espera que la mayoría del personal pueda regresar al nuevo campus de la compañía en Silicon Valley en algún momento del próximo año.

El director ejecutivo dijo que va a la oficina en diferentes momentos durante la semana y señaló que el trabajo remoto “no es lo mismo que estar juntos físicamente”. Trabajar en la oficina genera creatividad, como durante reuniones improvisadas, agregó.

Al ser consultado sobre sus conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ejecutivo de Apple dijo que la compañía se centra en las políticas y no en la política.

También se le preguntó a Cook cuánto tiempo prevé dirigir el gigante de la tecnología de Cupertino, California. “Ya veremos”, dijo. “En algún momento, por supuesto, todos hacemos algo diferente”.