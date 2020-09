El 70% de las pymes prevé mantener el trabajo remoto

La pandemia hizo que muchas pequeñas y medianas empresas se vuelquen a las ventas online y el teletrabajo para poder sostener la actividad en medio de las restricciones de circulación. Casi el 70% prevé mantener de alguna forma el funcionamiento remoto, según una encuesta.

La adaptación no fue igual para todas, según detalló Nora D’Alessio, vicepresidenta de la consultora de D’Alessio Irol que realizó el relevamiento con Microsoft. Menos de la mitad de las pymes se sintió preparada para trabajar de manera remota y vender por internet.

Sólo el 44% afirmó que estaba lista para teletrabajar mientras que el 22% reconoció que estaba mal preparada. En relación al comercio electrónico, el 39% estaba lista para vender online sus productos y servicios mientras que el 31% dijo no estarlo. Para la venta online, se vieron con mejores posibilidades las empresas más grandes —aquellas que tienen más de 50 empleados (16%)— y las del interior del país (17%).

“Tras los meses de cuarentena, la mayoría de las empresas (66%) desearía invertir en incorporar más tecnología. Para el 38% es una necesidad irreversible, aunque el futuro económico sea desfavorable”, agregó D’Alessio.

Pospandemia. Cuando termine la cuarentena, el 68% de las Pymes prevé que el trabajo remoto seguirá siendo una herramienta fundamental para su empresa, una vez superada la pandemia. Las empresas piensan que se podría mantener una vez por semana el teletrabajo. También estiman que continuarán utilizando tecnologías necesarias para contactarse con clientes y la venta online.

El 79% de las Pymes considera que la tecnología fue y será una herramienta clave una vez que termine la cuarentena. Un 47% asigna importancia a la tecnología en la digitalización a futuro, 66% desearía poder invertir más en herramientas tecnológicas y 38% está decidida a hacerlo.

“La pandemia aceleró todo. La transformación digital es una evolución, no es algo que sucede de la noche a la mañana, hay que transitarla de a poco. La pandemia demostró que las Pymes que ya habían iniciado ese camino no solo pudieron seguir operando”, señaló Sebastián Aveille, gerente comercial de pymes de Microsoft, que remarcó que las empresas ya no se preguntan si deben invertir en tecnología.

La venta por e-commerce resulta clave hoy para la mitad de las pymes (53%). Pronosticando para después de la cuarentena, una cuarta parte confirma que seguirá teniendo alto impacto para su actividad (25%) y un segmento similar (28%) aún no puede determinar su importancia futura.

PV