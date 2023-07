China puso fin a la ofensiva tecnológica con multas a Tencent y Ant

Los reguladores chinos impusieron multas por más de US$1.000 millones a los gigantes tecnológicos Ant Group Co. y Tencent Holdings Ltd., lo que marca el fin de una ofensiva contra el sector que acabó con miles de millones en valor de mercado y frustró la mayor oferta pública inicial del mundo.

El Banco Popular de China multó a Ant con 7.120 millones de yuanes (US$984 millones), poniendo fin a más de dos años de investigaciones sobre el gigante tecnológico de las finanzas fundado por el multimillonario Jack Ma. En el caso de Tencent, la multa impuesta fue de 2.990 millones de yuanes, según comunicó el banco central el viernes.

Las acciones de Alibaba Group Holding Ltd., filial de Ant, se dispararon más de un 6% en Nueva York. Los inversionistas apuestan a que las multas pondrán fin a una ofensiva de varios años que frustró la salida a bolsa de Ant prevista para 2020 y afectó a algunas de las empresas privadas más poderosas del país en sectores que van desde la educación en línea hasta los juegos de azar. Esto allana el camino para que Ant reactive su crecimiento y resucite sus planes de salir a bolsa.

“Al mercado le gusta porque parece probable que el escrutinio haya terminado y la multa, aunque grande en términos absolutos, es muy manejable para una empresa tan grande”, dijo. Vey-Sern Ling, director gerente de Union Bancaire Privee, refiriéndose a Ant. La multa es inferior a los 9.600 millones de yuanes que Ant ganó en el trimestre de diciembre.

El Banco Popular de China informó que impuso multas a Ant Group y sus filiales en respuesta a violaciones de las leyes y regulaciones en áreas que incluyen la protección del consumidor financiero, negocios de pagos y liquidación y las obligaciones contra el lavado de dinero. Ant dijo que completó la rectificación requerida por los reguladores financieros de China, según un comunicado de la compañía.

Una relajación significativa de las restricciones a Ant —una de las víctimas más destacadas de la amplia represión del presidente Xi Jinping contra los gigantes tecnológicos del país— enviaría una señal clara de que los responsables políticos están cumpliendo sus recientes promesas de apoyar a la industria.

La evolución de la postura del Partido Comunista hacia el sector privado se ha convertido en uno de los acontecimientos más vigilados en los mercados mundiales en los últimos años, con algunos observadores incluso calificando el extenso sector de internet de China como no invertible.

La mayoría de los problemas clave en empresas de plataformas financieras como Ant Group y Tencent se han rectificado, dijo el banco en el comunicado.

El resultado financiero de Ant se ha deteriorado desde los días en que se preparaba para la oferta pública inicial más grande del mundo en 2020, mientras que su filial Alibaba está en proceso de dividirse en seis negocios principales, desde servicios en la nube hasta entrega de comidas y logística. Aunque en un principio los inversionistas aplaudieron la posible creación de valor, las acciones de Alibaba han bajado desde sus máximos de 2023 y han perdido más de US$600.000 millones de su valor desde que comenzó el episodio de Ant.

También se impusieron multas a PICC Property & Casualty Co., Postal Savings Bank of China Co. y Ping An Bank Co. dados los problemas detectados en inspecciones anteriores de las fuerzas de seguridad, según el comunicado. No está claro por qué Tencent también recibió una multa. Los ejecutivos del operador de WeChat han enfatizado en repetidas ocasiones desde 2022 que sus negocios financieros cumplen plenamente con la ley y que están en un diálogo constante con Pekín.