China subsidiará la compra de teléfonos inteligentes

China ampliará los subsidios al consumo para cubrir los teléfonos inteligentes y otros aparatos electrónicos, una medida que busca promover el gasto interno.

Un programa nacional de intercambio que actualmente se aplica a electrodomésticos y automóviles se ampliará este año para incluir dispositivos personales como teléfonos, tabletas y relojes inteligentes, dijeron funcionarios de gobierno el viernes.

Los consumidores chinos de la era post-Covid han estado conservando sus teléfonos inteligentes durante más tiempo, dada la falta de nuevas funciones interesantes y para controlar los gastos. Al igual que con los coches y las lavadoras, los incentivos podrían reactivar el mayor mercado de teléfonos inteligentes del mundo e impulsar las ventas no sólo de marcas como Huawei Technologies Co. y Xiaomi Corp., sino también plataformas populares de venta como Alibaba Group Holding Ltd. y JD.com Inc.

China promete más apoyo fiscal para próximo año ante el retorno de Donald Trump

China busca fomentar el consumo para contrarrestar los potenciales aranceles de EE.UU. sobre sus exportaciones, el motor de su economía. Por segunda vez en al menos una década, los máximos dirigentes declararon el mes pasado que estimular el gasto y la demanda interna será su principal prioridad en 2025.

El gobierno aumentará “significativamente” la venta de bonos soberanos ultralargos para financiar el programa, que también anima a las empresas a actualizar sus equipos, según Yuan Da, vicesecretario general de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

A finales de 2024, varias provincias habían puesto en marcha sus propios programas de canje de dispositivos personales y teléfonos, pero una iniciativa a escala nacional podría resultar más eficaz.

El gobierno central comprometió en julio 300.000 millones de yuanes (US$41.100 millones) de fondos procedentes de bonos especiales del Tesoro para apoyar las subvenciones. Incluyendo los esfuerzos de los gobiernos locales, los incentivos provocaron un aumento de las ventas de coches y electrodomésticos a partir de septiembre.

Las subvenciones para mejorar el equipamiento de las empresas también se ampliarán para cubrir áreas que incluyen las instalaciones agrícolas, según Yuan. Pronto se publicará un plan específico para la expansión del programa, dijo.

China subvencionó anteriormente la compra de teléfonos móviles como parte de un amplio plan de estímulo a fines de 2007 para contrarrestar el impacto de la crisis financiera mundial. El programa estaba dirigido a los residentes rurales y también cubría electrodomésticos, computadoras y coches, y finalizó en 2013.

