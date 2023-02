Los inversionistas bursátiles que se han vuelto demasiado optimistas sobre las perspectivas económicas se están preparando para la decepción, según estrategas de JPMorgan Chase & Co.

Es demasiado pronto para decir que una recesión está fuera de la mesa después de la agresiva campaña de aumento de tasas de la Reserva Federal, especialmente porque el impacto de la política monetaria en la economía puede tener un retraso de uno o dos años, escribió en una nota un equipo dirigido por Mislav Matejka.

Es probable que el banco central cambie de rumbo solo en respuesta a un contexto macroeconómico mucho más negativo de lo que los mercados esperan actualmente, dijeron.

Las acciones de Estados Unidos avanzan tras nueva serie de datos sólidos

“Históricamente, las acciones no suelen tocar fondo antes de que la Fed haya avanzado con el recorte y nunca vimos un mínimo antes de que la Fed haya dejado de subir las tasas”, escribieron los estrategas el lunes. “El daño ya está hecho y es probable que las consecuencias aún estén por venir”.

Las acciones mundiales han subido este año debido al apoyo brindado por las esperanzas de un cambio de tendencia de la Fed, la reapertura de China y la crisis energética de Europa. Pero las señales de que la inflación sigue siendo un problema persistente en Estados Unidos están comenzando a mostrarse una vez más, lo que pesa sobre los mercados.

Los comentarios de los banqueros de tendencia restrictiva de la Fed también han despertado temores de que las tasas de EE.UU. puedan alcanzar un máximo más alto de lo esperado.

Es probable que el primer trimestre marque el punto más alto para las acciones este año, dijo Matejka, quien se volvió cauteloso respecto del panorama para las acciones hacia fines del año pasado después de permanecer positivo durante gran parte de 2022.

Su equipo espera que el repunte se desvanezca en medio de señales de advertencia de indicadores monetarios clave, como la fuerte reversión de la curva de rendimiento y la variación a la baja de la oferta monetaria en Europa y EE.UU.

Optimista de Wall Street insta a vender acciones y comprar bonos

Los estrategas de JPMorgan no están solos en su perspectiva pesimista. Michael Wilson de Morgan Stanley dijo el domingo en una nota que el repunte del mercado bajista “se ha transformado en un frenesí especulativo basado en una pausa/pivote de la Fed que no se producirá”. Y la semana pasada, los estrategas de Bank of America Corp. encabezados por Michael Hartnet dijeron que la demora de la llegada de una recesión en EE.UU. pesará sobre las acciones en la segunda mitad del año.

El lunes, los estrategas de Citigroup Inc. encabezados por Robert Buckland afirmaron que no perseguirían las alzas del índice MSCI All Country World debido a que ya se cotiza en el extremo superior de su rango objetivo.

También dijeron que se desvanecerá la mayoría de las operaciones contrarias que exigen vender los instrumentos ganadores del año pasado y comprar los perdedores, y agregaron que favorecen a las acciones petroleras frente a las de tecnología, las que ya han subido en lo que va de 2023.