Director artístico de Tokio 2020 renuncia por comentario sexista

El director artístico de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio renunció después de que una revista informara que había hecho una sugerencia degradante que involucraba a una comediante, convirtiéndose en el último revés para el evento.

Hiroshi Sasaki, quien estaba a cargo las cuatro ceremonias de apertura y clausura, informó en un comunicado que el año pasado propuso que la comediante Naomi Watanabe se vistiera de cerdo y se refirió a ella como “Olympig”, un juego de palabras con “olímpico” y “cerdo” en inglés. La idea provocó críticas dentro del equipo y rápidamente fue rechazada, dijo.

La presidenta del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Seiko Hashimoto, dijo en una conferencia de prensa de emergencia que los comentarios de Sasaki eran inapropiados y su renuncia había sido aceptada.

“Pensé que siempre era cuidadoso con la diversidad, los temas de género y no ridiculizar a las personas por su apariencia”, dijo Sasaki. “Este incidente me hizo comprender que era una gran idea incorrecta y me di cuenta de mi falta de sensibilidad y conciencia”.

La partida de Sasaki, de 66 años, se produce tras la salida del ex primer ministro japonés Yoshiro Mori, quien renunció en febrero como jefe del Comité Organizador general de Tokio 2020, también después de realizar comentarios sexistas. El último escándalo será otro dolor de cabeza para los organizadores, que ya enfrentan un bajo apoyo del público. Más de 75% de las personas consultadas en enero en una encuesta de la emisora NHK dijo que los juegos deberían cancelarse o postergarse nuevamente.

Los comentarios de Sasaki fueron publicados anteriormente en la revista semanal Shukan Bunshun.

HV