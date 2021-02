Disney, Facebook y Google se unen para promover vacunación

El jueves se lanzó una campaña masiva de educación sobre vacunas para responder a las preguntas de los estadounidenses sobre la protección contra el covid-19 y destacar que la inmunización es la clave para reanudar la vida como era antes de la pandemia.

Denominada “It’s Up To You” (“Depende de Usted”), los anuncios de la campaña se emitirán en televisión, radio y redes sociales en inglés y español, en Disney, Facebook Inc., Spotify Technology SA y en Google y YouTube de Alphabet Inc. Otras compañías también están creando contenido para sus servicios y donando espacio en los medios. Las organizaciones sin fines de lucro Ad Council y COVID Collaborative encabezan la iniciativa de US$52 millones.

Solo un 40% de las personas negras e hispanas dicen que confían en tener suficiente información para guiar su decisión de vacunación, según el Ad Council. Eso se compara con un 60% entre la población general. Los comerciales plantearán preguntas comunes que las personas tienen sobre las vacunas contra el covid-19 y alentarán a los espectadores a visitar GetVaccineAnswers.Org, un sitio web examinado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Finalmente, enfatizarán que reanudar los eventos que la gente más echa de menos, incluidas las fiestas de cumpleaños y bodas, comienza con la vacunación.

“Es perfectamente normal tener muchas preguntas, y está claro que necesitamos hacer que la gente se sienta bien con eso y que podemos ayudarlos a obtener las respuestas”, dijo Lisa Sherman, en una entrevista. “Destacar los momentos de conexión humana que más se han perdido durante este año de estar encerrados también fue muy motivador”.

La iniciativa mediática llega cuando la campaña de vacunación lleva más de dos meses en Estados Unidos. Ya se han administrado 65 millones de dosis, según el rastreador de vacunas de Bloomberg. La inmunización podría pronto estar disponible para millones de estadounidenses más, con un aumento significativo de los suministros.

Alrededor de 40% de los estadounidenses aún no han tomado una decisión firme sobre si se vacunarán tan pronto como puedan, según una investigación encargada por el Ad Council. Ahí es donde el grupo cree que puede marcar la mayor diferencia.

HV