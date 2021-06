El Salvador aprueba el uso de bitcóin como moneda de curso legal

El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar formalmente el bitcóin como moneda de curso legal después de que el presidente Nayib Bukele anunciara que el Congreso aprobó su histórica propuesta.

El presidente más joven de América Latina, conocido por romper con las normas, dijo en Twitter que la legislación fue aprobada en el Congreso por una “supermayoría“.

🇸🇻 — WATCH: El Salvador congress breaks into applause after a bill singed by President @nayibbukele officially passes, becoming the first country in the world to make #bitcoin a legal tender. pic.twitter.com/IZM7lCywmq