El tiempo se agota para un proveedor japonés de pantallas de iPhone

Pavel Alpeyev y Yuki Furukawa

Japan Display Inc., el proveedor de pantallas móviles para Apple Inc. en dificultades, dice que tiene aproximadamente un año antes de tener que decidir si se lanza a por las pantallas de diodos emisores de luz orgánicos de próxima generación.

Si bien los paneles OLED son más delgados, ahorran más energía y ofrecen un mayor contraste, las pantallas de cristal líquido de JDI ofrecen una ventaja de precio que los mantendrá competitivos en los teléfonos inteligentes hasta 2021, dijo el nuevo responsable de la compañía, Minoru Kikuoka, en una entrevista. Anticipa que se producirá un cambio más decisivo hacia la nueva tecnología en ese período de tiempo, y no quiso proporcionar detalles sobre los planes de clientes específicos.

Cuando Apple lanzó su primer iPhone con pantalla OLED en 2017, ello se consideró el principio del fin del largo reinado de la pantalla LCD. Para Japan Display, que depende de Apple para una gran parte de sus ingresos, esto suponía un problema porque la compañía se estaba quedando atrás en el desarrollo de las nuevas pantallas. Pero el iPhone X, que usaba una pantalla OLED de Samsung Electronics Co., no se vendió tan bien como se esperaba, y Apple introdujo un año después el iPhone XR, con pantalla LCD, lo que le dio a la compañía japonesa un respiro.

Google y un caso de privacidad que afecta a 4 millones de usuarios de iPhone

Con el aplanamiento del mercado de teléfonos inteligentes y unos usuarios que ya están satisfechos con sus dispositivos existentes, la relación calidad-precio ha vuelto a cobrar importancia para las personas que consideran una nueva compra, dijo el ejecutivo.

"Estamos viendo que los consumidores ponen más énfasis en la asequibilidad cuando se trata de sus preferencias de teléfonos inteligentes", dijo Kikuoka. "La industria ahora está ganando una nueva apreciación por el tipo de competitividad de precios que ofrecen los LCD".

La línea de teléfonos Apple de 2019 incluye un modelo de pantalla LCD, el iPhone 11, que Apple lanzó a un precio inicial de US$50 más bajo que su predecesor, y la compañía planea agregar un segundo teléfono en el primer semestre del próximo año para reemplazar al iPhone 8. Pero Apple, con sede en Cupertino, California, aún podría adoptar plenamente los paneles OLED para nuevos teléfonos a partir de 2020. Aunque todavía venderá una serie de modelos LCD más antiguos, el tiempo para Japan Display se está agotando.

Sin 5G, los nuevos iPhone de Apple podrían no llegar a China

JDI está por fin cerca de tener su primer producto OLED, dijo Kikuoka, quien declinó dar más detalles aunque dijo que no será una pantalla de teléfono inteligente. Una persona familiarizada con el asunto confirmó informaciones publicadas previamente de que el primer OLED de JDI se usará en el Apple Watch. No obstante, competir en el campo de la telefonía móvil requeriría miles de millones de dólares en inversión adicional, dinero que Japan Display no tiene.

"Hubo un momento en que sentimos la necesidad de apresurarnos a cambiar a OLED", dijo Kikuoka. "Sin un socio que pueda contribuir en el lado del capital, simplemente no podemos hacerlo".