Google y un caso de privacidad que afecta a 4 millones de usuarios de iPhone

Jonathan Browning y Ellen Milligan

Millones de usuarios de iPhone presentaron una demanda en el Reino Unido contra Google por reclamos de recopilación de datos. Los jueces de apelaciones de Londres dieron el visto bueno a un fallo anterior que desestimaba el caso.

El grupo, conocido como Google You Owe Us (Google, tienes una deuda con nosotros), buscaba hasta 3.200 millones de libras (US$3.900 millones), según documentos presentados ante el tribunal el año pasado. La organización, que representa a más de 4 millones de personas, dijo que la unidad de Alphabet Inc. recopiló información personal ilegalmente al obviar la configuración de privacidad predeterminada del iPhone de Apple Inc.

Google espera decisión de la Unión Europea sobre "derecho a ser olvidado"

Dirigido por el defensor del consumidor Richard Lloyd, el grupo recibió permiso para escuchar el caso como una “acción representativa” similar a una acción de clase estadounidense, después de argumentar que todos los clientes comparten intereses mutuos. El tribunal dijo que Lloyd había acordado buscar el “mínimo común denominador” de daños, lo que podría reducir el valor de la demanda.

“Este caso, muy adecuadamente si se prueban las acusaciones, busca llamar a Google para que rinda cuentas por su mal uso presuntamente mayorista y deliberado de datos personales sin consentimiento, emprendido con miras a una ganancia comercial”, dijo el juez Geoffrey Vos el miércoles en el fallo.

Google planea solicitar el permiso de la corte más alta del Reino Unido para apelar. El juez dijo que al rastrear y recopilar datos del historial de navegación de los usuarios, Google les quitó algo de valor. Eso significa que todos los usuarios sufrieron la misma pérdida y podrían contarse como un solo grupo, dijo. Los clientes no tenían remedio disponible sino presentar el litigio, dijo Vos.

Google pagará US$170 millones por violar la privacidad infantil en YouTube

“El juicio de hoy envía un mensaje muy claro a Google y otras grandes empresas tecnológicas: no están por encima de la ley”, dijo Lloyd. “Se puede responsabilizar a Google en este país por el mal uso de los datos personales, y grupos de consumidores juntos pueden pedir compensación a los tribunales”.

Google respondió diciendo que el caso debería ser desestimado. “Proteger la privacidad y la seguridad de nuestros usuarios siempre ha sido nuestra prioridad número uno”, dijo una portavoz de Google en un correo electrónico. “Este caso se relaciona con eventos que tuvieron lugar hace casi una década y que abordamos en dicho momento”.