Esperanza de vida en Estados Unidos registra la mayor reducción en 75 años

La esperanza de vida en Estados Unidos registró su mayor caída en más de 75 años en 2020, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Enfermedades, a medida que el Covid-19 se extendió por todo el país.

La enfermedad causada por el coronavirus fue la tercera causa principal de muerte en 2020, solo detrás de las enfermedades cardíacas y el cáncer, dijeron los CDC en un informe publicado el miércoles que examina las cifras de mortalidad anual en EE.UU.

En general, la esperanza de vida se redujo a 77 años, una caída de 1,8 años con respecto a 2019, dijeron los CDC. La caída se debió “en gran parte al aumento de la mortalidad debido al covid-19, lesiones no intencionales, enfermedades cardíacas, homicidios y diabetes”, según el informe de la agencia. Las lesiones no intencionales incluyen las causadas por caídas, accidentes automovilísticos e intoxicaciones.

Aproximadamente 3,4 millones de muertes se registraron en EE.UU. el año pasado, casi 529,000 más que en 2019, dijeron los CDC. El covid-19 figuraba como la causa subyacente en el 10% de las muertes.

La tasa general de mortalidad entre los grupos étnicos aumentó un 17%, la mayor alza en un año desde que el Gobierno comenzó a poner a disposición datos de mortalidad anual, a 835 por cada 100.000. Aquellos de 35 a 44 años vieron cómo la tasa de mortalidad aumentó un 25% a 248 por cada 100.000.

Las tasas de mortalidad aumentaron más para los hombres hispanos, 42,7%, y 32,4% para las mujeres hispanas. Subieron un 28,0% para los hombres negros no hispanos y un 24,9% para las mujeres negras no hispanas. Eso en comparación con el 13,4% de los hombres blancos no hispanos y el 12,1% de las mujeres blancas no hispanas.

Una mejora fue la tasa de mortalidad infantil, que experimentó una disminución el año pasado respecto al 2019 del 2,9% a 542 por cada 100.000 nacidos vivos. Dentro de esos números, el síndrome de muerte súbita infantil contribuyó a más muertes en 2020 que el año anterior, mientras que las muertes infantiles por bajo peso al nacer disminuyeron.